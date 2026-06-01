„Insbesondere bei älteren Personen sowie bei Langzeitarbeitslosen“, betont Yvonne Popper-Pieber. Die stellvertretende Landesgeschäftsführerin beim Arbeitsmarktservice Steiermark (AMS) verweist auf einen neuerlichen – im Bundesvergleich überdurchschnittlichen – Anstieg der steirischen Arbeitslosigkeit. Mit Stand Ende Mai waren demnach steiermarkweit 36.227 Personen beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos vorgemerkt. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einem Zuwachs von 1411 Personen bzw. einem Anstieg von 4,1 Prozent. Rechnet man noch die 8506 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Schulungen hinzu (um 310 Personen mehr als Ende Mai 2025) kommt man steiermarkweit auf insgesamt 44.733 Personen ohne Beschäftigung (plus 4,0 Prozent bzw. plus 1721 Betroffene), so das AMS.

Zum Vergleich: Österreichweit waren Ende Mai rund 378.000 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat von 0,8 Prozent.

Arbeitslosenquote steigt

„Innerhalb der Beschäftigungsentwicklung zeigt sich eine differenzierte Dynamik“, wird seitens des AMS Steiermark betont. Die Zahl der unselbständig beschäftigten Frauen ist demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 1000 Personen (plus 0,5 Prozent) gestiegen, während die Beschäftigung bei Männern leicht rückläufig war. „Dieser Zuwachs ist jedoch nur eingeschränkt arbeitsmarktbedingt, da er maßgeblich auf die schrittweise Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters von Frauen zurückzuführen ist, wodurch mehr Frauen länger im Erwerbsleben verbleiben“, so das AMS. Die geschätzte Arbeitslosenquote betrage 6,2 Prozent und liegt damit um 0,2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

„Während in einigen Bereichen positive Entwicklungen zu beobachten sind – etwa bei jungen Menschen, deren Arbeitslosigkeit leicht rückläufig ist –, zeigt sich in anderen Bereichen ein weniger positives Bild“, so Popper-Pieber. Besonders stark gestiegen ist einmal mehr die Zahl der langzeitbeschäftigungslosen Personen, die sich in der Steiermark um 1685 Personen bzw. 30,7 Prozent auf 7167 erhöht hat. Auch bei den älteren Arbeitsuchenden (50 Jahre und älter) ist ein Anstieg um 739 Personen (plus 6,1 Prozent) zu verzeichnen. Demgegenüber zeige sich bei jungen Menschen eine entgegengesetzte Entwicklung: „Die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen – minus 125 Personen bzw. minus 3,4 Prozent – im Vergleich zum Mai 2025 zurückgegangen.“

Yvonne Popper-Pieber. Die stellvertretende Landesgeschäftsführerin beim Arbeitsmarktservice Steiermark (AMS) © Foto Fischer

Mehr offene Stellen

„Entscheidend ist nach wie vor, frühzeitig gegenzusteuern und gezielte Unterstützung anzubieten. Qualifizierungsmaßnahmen und passende Angebote bleiben der Schlüssel für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt“, so Popper-Pieber.

Ein Lichtblick: Auch im Mai ist die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen – im Gegensatz zu Gesamt-Österreich – leicht gestiegen: Laut AMS Steiermark ware es mit Stand Monatsende 10.968 offene Stellen, um 2,1 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres.