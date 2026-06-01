In der ganzen Steiermark kam es am Sonntag zu heftigen Unwettern und Starkregenereignissen. Ein zuvor sonniger und heißer Tag fiel schlagartig – und wortwörtlich – ins Wasser. Am Wilden Berg in Mautern kam es deshalb sogar zu einer Evakuierung von mehreren hundert Menschen. Ein Szenario, das es bisher nur bei Übungen gab.

Nicht damit gerechnet

„Das Unwetter am Sonntag war sehr schnell da. Wir haben zwar frühzeitig reagiert und den Lift um 13.10 Uhr leergefahren, aber das geht nicht innerhalb von Minuten. Dass auch Bäume auf der Straße liegen, die ins Tal führt, damit haben wir nicht gerechnet“, erzählt Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai Hochwurzen-Bahnen und des Wild- und Erlebnisparks in Mautern, einen Tag nach dem Ereignis.

Wie in solchen Situationen vorgesehen, habe man sich schließlich dazu entschieden, einen Notruf abzusetzen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Mautern ging dieser kurz nach 13.30 Uhr ein. Die Erstinformation: Bäume auf der Straße, kein Transport möglich. „Zuerst dachten wir, dass 600 Personen am Wilden Berg sind. Zum Glück waren es dann nur 387“, erzählt Einsatzleiter Christian Lanzmaier. Um genügend Personen und Fahrzeuge zu organisieren, leitete er einen Abschnittsalarm von Wald am Schoberpass bis nach Madstein-Stadlhof ein.

Neos-Chef ebenfalls evakuiert

Vom Gewitter überrascht wurde auch der steirische Neos-Chef Niko Swatek. Er war mit seiner Frau Cornelia und dem Sohn am Sonntag in Mautern. Als es „zu schütten begann, sind wir heruntergelaufen, wir haben uns mit etwa 60 anderen Personen in einem größeren Geräteschuppen untergestellt“, schildert Swatek. Während die Besucher auf den Transport ins Tal warteten, haben Feuerwehren die umgestürzten Bäume beseitigt. Nach etwa einer halben Stunde war das Gröbste vorbei. „Es ist alles sehr ruhig und professionell abgelaufen“, will sich Swatek bei den Einsatzkräften bedanken.

Das bestätigt auch Lanzmaier: „Es gab keine Panik und verletzt wurde auch niemand. Ein paar wenige haben die Situation nicht ganz verstanden und haben gefragt, warum das jetzt sein muss, wenn das Wetter jetzt eh wieder schön geworden ist“, so der Einsatzleiter, der darauf hinweist, dass man zu diesem Zeitpunkt mögliche weitere Schäden noch nicht einschätzen konnte.

Vor einigen Jahren habe man genau dieses Szenario am Wilden Berg geübt. „Bei einer Übung glaubt man immer, solche Sachen treten eh nicht ein“, erinnert sich Lanzmaier, der ergänzt: „Bei so vielen Besuchern jährlich am Wilden Berg, ist es Glück, dass bisher nie größere Einsätze notwendig waren.“

Umgestürzte Bäume und abgedeckte Häuser

Auch in den restlichen Gemeinden des Bezirkes hatten die Einsatzkräfte ein forderndes Wochenende. In Traboch-Timmersdorf wurden etwa bereits am Samstag durch starke Windböen Teile eines Daches abgedeckt. In Trofaiach sowie Leoben stürzten am Sonntag mehrere Bäume um, darunter auch auf ein Auto und auf Häuser.