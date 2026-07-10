Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es durch. Nun dürfen auch LGBTQIA+-Menschen in Italien Pfadfindergruppen offiziell leiten. Ausgegangen ist diese Änderung in den Regeln der italienischen Pfadfinder vom Anlassfall eines Mannes, der in Friaul-Julisch Venetien lebt. Er ist seit seiner Kindheit bei einer Pfadfindergruppe, derzeit in einer Gruppe in Staranzano, einer kleinen Gemeinde, die zwischen Grado und Monfalcone liegt.

Pfarrer war dagegen

Im Jahr 2017 entschloss er sich, mit seinem Lebensgefährten eine zivile Partnerschaft einzugehen. „Mit diesem offiziellen Schritt stand die Pfadfindergruppe aber vor dem Problem, dass es keine offizielle Erlaubnis der katholischen Pfadfinder gab, dass homosexuelle Personen pädagogisch mit Kindern arbeiten dürfen“, erzählte die Vorgesetzte des Mannes gegenüber der staatlichen italienischen Rundfunkanstalt „Rai Friaul“. Kurz nachdem bekannt wurde, dass der Mann eine gleichgeschlechtliche zivile Partnerschaft eingegangen ist, sagte der Pfarrer des Ortes: „Was jemand privat macht, bleibt es. Aber da es offiziell ist, entspricht das der Haltung der Kirche.“

Der Pfadfinder betreute weiter Kinder und Jugendliche. Denn wegen des Anlassfalles kam vor neun Jahren auch eine Direktive des italienischen Pfadfinderverbandes „Agesci“ (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), bei dem die Leiter in weibliche Guides und männliche Scouts (Späher) eingeteilt werden. „In der Direktive stand, dass ausnahmslos die Leiter der jeweiligen Gruppe beurteilen dürfen, wer ein guter Erzieher ist, und niemand anderer, auch nicht der Pfarrer“, erklärte der Betroffene der italienischen Tageszeitung „La Stampa“.

Vier Jahre diskutiert

Ab dem Jahr 2022 beschäftigte sich der Generalrat der italienischen Pfadfinder mit dem Thema und kam jetzt, vier Jahre später, zu einem Ergebnis. Der Rat erlaubt jetzt offiziell, dass LGBTQIA+-Personen in Italien Pfadfindergruppen leiten dürfen.