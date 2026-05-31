„Das Gedränge ist heute in Bad Aussee wesentlich größer als in Los Angeles.“ Hollywood-Export Swen Temmel staunte bei seinem Narzissenfest-Debüt nicht schlecht über den Massenandrang beim 66. Narzissenspektakel.

Schon am Vormittag herrschte in den Gassen der Kurstadt Staualarm. Und mittendrin der Hollywood-Schauspieler, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Vanessa und Vater „Eiskönig“ Charly Temmel angereist war. Der Mime nutzte eine Drehpause für seinen aktuellen Film, für einen Österreich-Trip, um seine Frau, die schon länger im südoststeirischen Riegersburg auf Heimaturlaub weilte, zu besuchen und seinen Vater zu überraschen. „Die Überraschung ist gelungen, plötzlich stand er vor meiner Tür in Graz“, berichtete Charly Temmel lachend.

In ein paar Tagen geht es dann wieder retour nach New Orleans, um den Thriller „Exalted“ abzudrehen. Bevor dann, vermutlich im August, in Kentucky die Dreharbeiten für einen Horrorfilm beginnen, wird Swen Temmel im Juli aber noch einmal die Steiermark besuchen. Schließlich gilt es ja auch, bereits erste Vorbereitungen für die kirchliche Hochzeit in Riegersburg im nächsten Jahr zu treffen.

Doch am Sonntag genoss er erst einmal das Narzissenfest – natürlich standesgemäß in der Lederhose. „Ich liebe es, steirische Tracht zu tragen“, verriet der Schauspieler. Ehefrau Vanessa war mit einem originalen Ausseer Dirndl ebenfalls perfekt für den Anlass gekleidet.

Das galt auch für Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom. Auch sie hatte ihr Ausseer Dirndl aus dem Kleiderschrank geholt. Nicht ihr einziges, wie sie lachend verriet. „Ich habe rund zehn Dirndlkleider, aber nicht alle passen mehr.“ Dafür hat das Wetter gepasst. Das war am Tag davor, als Khom gemeinsam mit Landesrätin Simone Schmiedtbauer zur legendären „Eschbonkoh-Party“ in der Schiessstätte der Grundlseer Schützengesellschaft in Gaiswinkl anreiste, anders. Kurz vor Beginn des Abends ging ein heftiges Gewitter mit Sturmböen nieder. „Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass der Grundlsee auch Schaumkronen haben kann“, schilderte Khom erstaunt.

Überraschung für eine TV-Legende

Zum letzten Mal sahen die Besucher des Narzissenfestes Reinhart Grundner als Moderator. „40 Jahre habe ich das Narzissenfest medial begleitet, 24 Jahre habe ich moderiert“, zog die ORF-Legende, nach seiner allerletzten Aufnahme Bilanz. Bei der wurde er übrigens von Narzissenfest-Organisationschef Rudi Grill und den Narzissenhoheiten Lisa Kummer, Annalena Pliem und Verena Pfandlsteiner überrascht. Zum Abschied gab es eine silberne Narzissen-Anstecknadel mit ORF-Logo und eine Ruhebank am Grundlsee, die Grundner gewidmet wird. Da war nicht nur der 78-Jährige gerührt sondern auch seine langjährige Moderationskollegin Sigrid Maurer und ORF-Landesdirektor Gerhard Koch.

In einer ungewöhnlichen Rolle war am Narzissenfest ein anderes bekanntes TV-Gesicht unterwegs. Schauspielerin und Moderatorin Silvia Schneider kam als Ehrenmitglied der Goiserer Goldhauben- und Kopftuchfrauen mit edler Goldhaube.

Der härteste und schönste Job beim Fest

Kräftig durchgeschnauft haben am Ende des Tages Florian Holzinger und Thomas Moser. Die beiden hatten als Begleiter der Narzissenhoheiten in den letzten Tagen wohl den härtesten Fulltime-Job beim Narzissenfest. „Aber auch den schönsten“, sagte Holzinger. Von früh bis spät wurden die Hoheiten begleitet und selbst Reserve-Haarspangen trugen die zwei auf ihrem Trachten-Gilet stets mit.