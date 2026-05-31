„Alles Gute zum 3. Geburtstag, mein tigerverliebter, huttragender, ständig umarmender, furchtloser Goldjunge Ernie.“ Mit dieser süßen Liebeserklärung gratuliert Prinzessin Eugenie (36) ihrem Sohn zum dritten Geburtstag. Ernest George Ronnie, so der volle Name des bis dato jüngsten Sprosses von Eugenie und ihrem Mann Jack Brooksbank (40), feierte seinen Ehrentag am 30. Mai.

Bald wird es den nächsten Geburtstag im Hause Brooksbank zu feiern geben. Denn Prinzessin Eugenie ist erneut schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Ihre beiden Söhne August und Ernest wurden 2021 und 2023 geboren. Ihre Schwangerschaft machte Prinzessin Eugenie auf Instagram öffentlich, nachdem es bereits Spekulationen darüber gegeben hatte. Auf Social Media veröffentlichte Eugenie nun ein Foto, auf dem ihre beiden älteren Söhne gemeinsam auf ein Ultraschallbild blicken. „Baby Brooksbank due in 2026“, schrieb sie dazu.

Prinzessin Eugenie ist ein Mitglied der britischen Königsfamilie. Sie ist die jüngste Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson sowie die Nichte von König Charles III. Sie steht derzeit an 12. Stelle der britischen Thronfolge. Sie ist seit 2018 mit dem britischen Geschäftsmann Jack Brooksbank verheiratet.