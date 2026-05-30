„Eine riesige, dicke schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen“, sagt Benjamin Hanschitz, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt. Am Samstag gegen 7 Uhr brach im Industriepark in Völkermarkt ein Brand aus. Das Feuer kam von einer Recycling-Anlage.

Kunststoff brannte

Die Situation war nicht ungefährlich. „Kunststoff hat gebrannt. Deshalb hatten wir mehrere Atemschutztrupps im Einsatz“, erklärt Hanschitz. Insgesamt mehr als 120 Feuerwehrleute und sieben Feuerwehren waren vor Ort. „Der Rauch zog auch über eine Wohnsiedlung.“ Man stand kurz davor, die Bevölkerung zu warnen, dass alle die Fenster geschlossen halten sollten.

Doch das Feuer war schnell gelöscht, die Rauchwolke bald unter Kontrolle. Etwas aufwendiger waren die Nachlöscharbeiten, wie der Kommandant erklärt. Das Material im Plastikhaufen habe noch lange geglost und musste vorsichtig abgetragen werden. Gegen Mittag wurde der Einsatz beendet.