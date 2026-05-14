Ein Brand in einem leerstehenden Betriebsgebäude in der Flussgasse in St. Veit an der Glan hat am Mittwochabend einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Anrainer bemerkten gegen 17.10 Uhr dichten Rauch, der aus dem Gebäude austrat, und verständigten über den Notruf die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit/Glan wurde daraufhin mittels Personenrufempfänger alarmiert.

Rauchsäule sichtbar

Bereits während der Anfahrt war die Rauchsäule deutlich sichtbar. Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, drang dichter Rauch aus dem leerstehenden Gebäude. Die Zufahrten zum Betriebsgelände waren versperrt und mussten zunächst gewaltsam geöffnet werden.

© Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan

Zweiter Brandherd

Während zwei Atemschutztrupps die Löscharbeiten vorbereiteten, entdeckten die Feuerwehrleute einen zweiten Brandherd im Gebäude. Daraufhin wurde ein dritter Atemschutztrupp eingesetzt, um auch dort den Brand zu bekämpfen. Das Feuer konnte schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

Wärmebildkameras im Einsatz

Anschließend wurde das gesamte Gebäude nach Personen und weiteren Brandstellen durchsucht. Laut Feuerwehr bestätigten sich beide Befürchtungen glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte kontrollierten die betroffenen Bereiche mithilfe von Wärmebildkameras, bis keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt werden konnten. Um das Gebäude rauchfrei zu machen, kamen mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Nach rund einer Stunde konnte „Brand aus“ gegeben werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die FF St. Veit/Glan war mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Streifen und vier Beamten vor Ort. Das Rote Kreuz hielt während des Atemschutzeinsatzes drei Sanitäter in Bereitschaft.