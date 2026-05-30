Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, die Sirenen heulten in drei verschiedenen Bezirken. Es war ein Brand, wie man ihn in Feldkirchen schon lange nicht mehr gesehen hat. Bei der Baustofffirma Cerne ging die sogenannte „Eisenbiegerhalle“ in Flammen auf.

Dem Ruf der Sirenen folgten insgesamt zwölf verschiedene Feuerwehren aus drei verschiedenen Bezirken. Eine rund 230 Mann und Frau starke Besatzung rückte an, bestehend aus Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, St. Martin, St. Ulrich, Waiern, Glanhofen, Tschwarzen, St. Veit, Himmelberg, Bodensdorf, Moosburg, Ossiach sowie der Löschgruppe Kreggab. Die Einsatzleitung wurde von der FF Feldkirchen übernommen. St. Veit rückte unter anderem wegen ihrer Drehleiter sowie dem 14.000 Liter Wasseranhänger an.

„Die größte Herausforderung für die Atemschutzträger war die Wiederhitze, die zurückgestrahlt ist“, erklärt Daniel Uhr, Feuerwehr-Öffentlichkeitsbeauftragter von Feldkirchen. Ein weiterer Risikofaktor waren Gasflaschen. Aufgrund des Verdachts von gefährlichem Acetylengas rückte die Cobra als Sicherheitsvorkehrung an. Da es sich dann allerdings lediglich um Propangasflaschen handelte, wurden diese von der Feuerwehr sichergestellt und gekühlt.

Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung © Öa@bfk07

Zwei Feuerwehrleute wurden beim rund vier Stunden andauernden Einsatz verletzt. „Es waren jeweils leichte Verletzungen und sie wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht“, sagt Uhr. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, die andere leichte Verbrennungen. „Niemand wurde stationär aufgenommen.“ Gegen 18 Uhr konnten die Wehren wieder einrücken. Glutnester gab es keine, jedoch hielt die Firma Cerne selbst Brandwache mit Materialien der FF Feldkirchen.

Die genaue Ursache des Brandes steht noch nicht fest. „Es kommen erst die Brandermittler“, erklärt Firmenchef Michael Cerne und ergänzt: „Von den Mitarbeitern ist niemand verletzt worden.“