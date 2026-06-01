Lange wurde spekuliert, wer neuer Gemeindechef der Burgenstadt werden könnte. Bürgermeister Josef Kronlechner (SPÖ) wird es nicht mehr. Er möchte sich im Alter aus der Politik zurückziehen.

„Mit 70 Jahren wird es langsam Zeit, das Amt in jüngere Hände zu übergeben“, schmunzelt Kronlechner und blickt auf seine Zeit als Bürgermeister von Friesach zurück. Seit 18 Jahren sitzt er in der Burgenstadt am Chefsessel. Nun steht das Enddatum fest: 30. September 2026. „Der Termin ist fixiert.“ Und wer soll Kronlechners Nachfolge werden? Niemand Geringerer als Vizebürgermeisterin Ursula Heitzer (SPÖ). Dies wurde bei einer kürzlich stattgefundenen Parteisitzung mit einer „satten Mehrheit“ beschlossen.

Ursula Heitzer wird neue Bürgermeisterin von Friesach © KK

„Sie ist seit Jahrzehnten meine Wegbegleiterin und es war eine sehr gute Entscheidung, dass sie meine Nachfolgerin wird. Ich bin überzeugt, dass sie hervorragende Arbeit leisten wird“, verkündet Kronlechner. Er selbst werde sich nach seiner jahrzehntelangen Karriere aus der Politik zurückziehen. Parteimitglied möchte er weiterhin bleiben.