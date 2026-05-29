Die Aufstiegsentscheidung in der Landesliga ist vertagt. Durch den 5:0-Sieg der Hartberg Amateure gegen Schladming ist Allerheiligen trotz des 5:2-Erfolgs in Gamlitz noch nicht fix aufgestiegen. In der letzten Runde kommende Woche kommt es zum Showdown zwischen den beiden Klubs im direkten Duell. „Es war ein wildes und enges Spiel. Die ersten 20 Minuten waren komplett chaotisch, dann sind wir besser reingekommen. Die letzten Minuten schon fast gestört“, sagte Allerheiligens Sportlicher Leiter Maximilian Pacher. Allerheiligen musste zweimal einen Rückstand hinterherlaufen, noch dazu vergab Gamlitz beim Stand von 2:3 einen Elfmeter. „Den Elfmeter kann man eigentlich gar nicht halten, das war eine unglaubliche Parade“, erklärte der ehemalige Tormann Pacher.

Für die Gamlitzer ist das Resultat besonders bitter. Durch die 0:2-Niederlage von Pachern gegen Ilz hätte man mit einem Erfolg nämlich sportlich den Klassenerhalt fixieren können. Allerdings ist ohnehin weiter nicht klar, ob die Südsteirer kommende Saison weiter in der Landesliga spielen oder zurückziehen und in der 1. Klasse neu starten. „Es ist unglaublich, dass man so ein Spiel verliert. Das war wohl unsere beste Saisonleistung, wir verschießen noch dazu den Elfmeter. Eigentlich müssen wir vier, fünf Tore machen. Wie es nach der Saison weitergeht, kann ich nicht sagen. Mit dem Trainerteam und den Spielern redet keiner, was ich sehr schade finde“, sagte Trainer Heinz Karner. Von einem Rückzug würde der DSV Leoben profitieren, der in die Relegation rutschen würde. Fehring verlor beim Debüt von Neo-Trainer Rainer Pein 2:4 gegen Lebring und ist damit auch noch nicht fix gerettet.

In der Regionalliga ließ Voitsberg beim 1:1 gegen Dietach zum vierten Mal in dieser Saison Federn.