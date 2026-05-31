„Zuhause – ein Leben lang“ ist das zentrale Thema der GWS Gemeinnützige Alpenländische Gesellschaft für Wohnungsbau und Siedlungswesen m.b.H. – auch im 75. Jubiläumsjahr. Das galt auch bei einem zweitägigen Graffiti-Workshop, der am Freitag am Lendkai stattfand. Gemeinsam mit dem Spray-Art-Künstler Christoph Zeugswetter (Monsieur Schabernack) durften zwölf Jugendliche eine Gebäudemauer am Wohnhaus Lendkai 89/89a kreativ gestalten. Der Grundgedanke war es, einen live erlebbaren künstlerischen Austausch direkt im Lebensumfeld der Bewohnerinnen und Bewohner zu realisieren.