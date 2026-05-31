Die Volksschule (VS) West Spittal wurde mit dem Präventionskonzept Gemuh („Gemeinsam mutig mit Herz“) im Rahmen der Schulpartnerschaftssonne als Siegerprojekt ausgezeichnet. Damit ist die VS West die einzige Volksschule in Kärnten, die diese Ehrung erhalten hat. Die Auszeichnung des Landesverbandes der Elternvereine Kärnten wurde gemeinsam mit Bildungsdirektorin Isabella Penz überreicht und würdigt Schulen, die sich mit besonderem Einsatz für ein respektvolles und wertschätzendes Miteinander stark machen.

Die Spittaler Schule zeigt eindrucksvoll, dass Mobbingprävention weit mehr bedeutet als einzelne Aktionen. Kinder lernen durch Klassenkonferenzen, soziale Projekte, Workshops und gemeinsame Regeln füreinander einzustehen, Konflikte respektvoll zu lösen und Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. Direktor Florian Zmölnig ist stolz: „Hinter Gemuh steckt das tägliche Engagement unserer gesamten Schulgemeinschaft. Diese Auszeichnung zeigt, wie wichtig Zusammenhalt, Wertschätzung und gemeinsames Hinschauen sind.“