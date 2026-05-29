Großer Erfolg für den Bezirk Weiz bei der diesjährigen Landesweinbewertung der Landwirtschaftskammer: Der Weinhof Leitner aus Ilztal zählt mit zwei Landessiegen zu den erfolgreichsten Betrieben des Bewerbs. Ausgezeichnet wurden der „Gelbe Muskateller Sekt“ sowie eine „Welschriesling Beerenauslese“. Insgesamt gab es heuer drei Doppel-Landessieger.

Stefanie Leitner bei der Prämierung der Kategorie „Sekt“ © LK Steiermark/Crispymotion

Neben dem Weinhof Leitner holten auch der Peiserhof aus Eibiswald sowie Weinbau Wurzinger aus Bad Gleichenberg jeweils zwei Landessiege. Zum „Weingut des Jahres 2026“ wurde das Weingut Lackner aus Krottendorf-Gaisfeld gekürt.

Alle Landessieger: Die Verleihung fand in der Seifenfabrik in Graz statt © LK Steiermark/Crispymotion

Die Landesweinbewertung gilt als größter und bedeutendster Weinwettbewerb der Steiermark. Heuer reichten rund 350 Weingüter insgesamt 1747 Weine ein. 108 Weine schafften den Einzug ins Finale, 18 davon wurden als „Landessieger 2026“ ausgezeichnet und erhielten damit die höchste Auszeichnung des Bewerbs.

Zum Weingut des Jahres 2026 wurde das Weingut Lackner aus Krottendorf-Gaisfeld gekürt. Die feierliche Präsentation aller Siegerinnen und Sieger fand in der Seifenfabrik in Graz statt.