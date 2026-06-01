Durch die ursprünglich nicht geplante Rückkehr einer älteren Kollegin aus dem Sabbatical verliert eine jüngere Lehrerin an der Volksschule Griffen mit Ende des laufenden Schuljahres ihre Stelle. Bei der betroffenen Pädagogin handelt es sich um die Lehrerin der deutschsprachigen ersten Klasse mit insgesamt 14 Schülerinnen und Schülern. „Mit dieser Entscheidung wird unseren Kindern die Lehrerin entrissen“, beklagt die Mutter eines Buben die für die Eltern überhaupt nicht nachvollziehbare Situation, unter der auch bereits die „teilweise sehr sensiblen Kinder“ leiden würden.

Daher setzen sich die Eltern mit mehreren schriftlichen Petitionen vehement für den Verbleib der beliebten Lehrerin im Bildungszentrum Griffen ein. Die Lehrerin habe „in kürzester Zeit eine außergewöhnliche Vertrauensbasis zu den Schülern aufgebaut. Ein Lehrerwechsel zum jetzigen Zeitpunkt würde den Lernerfolg und das soziale Gefüge der Kinder in dieser sensiblen Schuleingangsphase massiv gefährden“, heißt es etwa in dem Gesuch an die Kärntner Bildungsdirektion, „pädagogische Kontinuität und Stabilität“ in der besagten ersten Klasse zu priorisieren.

Deshalb werde die oberste Schulbehörde des Landes dringend ersucht, „die vertraglichen Spielräume sowie die organisatorischen Möglichkeiten am Standort Griffen so zu prüfen, dass eine Weiterbeschäftigung ermöglicht wird“.

Fehlende Zweisprachigkeit

Dass nach der Rückkehr der älteren Kollegin ausgerechnet diese Lehrerin – und nicht etwa eine erst zu Beginn dieses Schuljahres an die Schule gekommene Karenzvertretung – gehen muss, soll unter vorgehaltener Hand auch damit zusammenhängen, dass sie kein Slowenisch spricht. In der Volksschule Griffen – die dem Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten aus dem Jahr 1959 unterliegt – wird jeweils eine der zwei Klassen pro Jahrgang zweisprachig geführt. „Es wurde nicht ausgesprochen, aber ich nehme an, dass das der Grund ist“, sagt die Pädagogin selbst, die nicht namentlich genannt werden möchte.

Der Verlust ihrer Stelle nahe ihres Wohnortes ist für die Volksschullehrerin, die nach mehreren Berufsjahren in Villach und Klagenfurt heuer das dritte Schuljahr in Folge in Griffen in einsprachigen Klassen unterrichtete, vor allem auch persönlich ganz bitter. „Ich bin alleinerziehende Mutter von drei Kindern“, erzählt die Südkärntnerin, deren jüngste Tochter noch den Kindergarten besucht. Mangels Zweisprachigkeit fürchtet die Lehrerin – die im Gegenzug als Zusatzqualifikation das Sonderschullehramt absolviert hat – nun, dass sie ab Herbst wieder in einen anderen Bezirk auspendeln muss.

Leitet in der Bildungsdirektion die Abteilung für das Minderheitenschulwesen in Kärnten: Sabine Sandrieser © Markus Traussnig

Korrekt gehandelt

Um Licht in die Causa zu bringen, bat die Kleine Zeitung die Direktorin Michaela Lesjak-Zdovc von der Volksschule Griffen via E-Mail um die Beantwortung entsprechender Fragen, die von ihr allerdings unbeantwortet blieben. Die Schulleiterin verwies mit der Bitte um Verständnis darauf, dass Medienanfragen direkt an die zuständige Abteilung in der Bildungsdirektion zu richten seien. „Nach Überprüfung des Sachverhalts steht fest, dass die Direktorin korrekt gehandelt hat“, betont Sabine Sandrieser, die Leiterin der Abteilung für das Minderheitenschulwesen.

Warum die Vorgehensweise überhaupt notwendig geworden war? „Ursprünglich wollte die pragmatisierte Kollegin nach dem Sabbatical in die Pension gleiten. Diese konnte sie jedoch noch nicht antreten, weil ihr dazu noch eineinhalb Dienstjahre fehlen“, erklärt sie auch als für den Bezirk Völkermarkt zuständige Schulqualitätsmanagerin. Aufgrund ihrer Rückkehr sah sich die Direktorin an der Volksschule Griffen mit einer Überzähligkeit an Lehrkräften konfrontiert. „In diesem Fall gibt der jährliche Personaleinsatzerlass der Bildungsdirektion klar vor, wie zu handeln ist“, sagt Sandrieser.

„Totales Gerücht“

Demnach werde die Lehrerin der deutschsprachigen ersten Klasse deshalb versetzt, weil sie die „dienstjüngste Kollegin“ am Standort sei. Dass ihre fehlenden Slowenischkenntnisse – wie von mehreren Eltern und ihr selbst vermutet – für die Versetzung eine Rolle gespielt haben könnten, weist Sandrieser auf das Schärfste zurück: „Das ist ein totales Gerücht.“ Untermauert werde dies auch dadurch, dass die zurückgekehrte ältere Pädagogin, die im nächsten Schuljahr die freiwerdende Klasse übernehmen werde, schließlich ebenfalls nur einsprachig sei.

Bei der Schulbehörde sei man laut Sandrieser indes jedenfalls sehr darum bemüht, für die von der Versetzung betroffene Griffner Lehrerin „eine adäquate Stelle“ an einer anderen Schule zu finden.