„Nach fast 30 Jahren Partnerschaft haben sich Gösser und der Vermarkter der Hahnenkamm-Rennen entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen“, teilt der heimische Brauereiriese Brau Union am Freitag mit. Mit der Marke Gösser war der Konzern nahezu 30 Jahre lang prominenter Sponsor-Partner in Kitz. Nun wurde die Zusammenarbeit mit der WWP Group, Vermarkter der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, „im gegenseitigen Einvernehmen beendet“, wie betont wird.

Wie kommt‘s? „Hintergrund sind unterschiedliche strategische Ausrichtungen: Während die Hahnenkamm-Rennen ihre internationale Positionierung weiter ausbauen, bleibt Gösser klar auf den österreichischen Markt fokussiert“, so die Brau Union.

„Ändert nichts an der hohen Anerkennung für Gösser“

Es wird aber auch betont, dass „Gösser weiterhin ein starker Partner des österreichischen Skisports bleiben“ werde. Die Kooperation mit dem Österreichischen Skiverband bei Rennen in Österreich werde nicht nur fortgesetzt, sondern intensiviert, so Thomas Reisenberger, Head of Sponsoring bei der Brau Union Österreich.

„Eine Partnerschaft über einen so langen Zeitraum ist im Sport-Business alles andere als selbstverständlich. Gösser war für die Hahnenkamm-Rennen ein wichtiger und verlässlicher Begleiter – durch viele Epochen des Skisports hindurch“, wird Robert Schmidle, Co-CEO der WWP Group, in einer Aussendung zitiert. „Dass wir uns nun aus strategischen Gründen unterschiedlich weiterentwickeln, ändert nichts an der hohen Anerkennung für Gösser und das Team der Brau Union Österreich.“