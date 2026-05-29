So wird der Sommer garantiert zum Erlebnis!

Das Kleine Zeitung Natur & Sport Sommercamp in Villach bietet Kindern von 8 bis 14 Jahren von 20. bis 24. Juli 2026 eine erlebnisreiche Woche voller Outdoor-Abenteuer, Sport und Naturerlebnisse rund um den Naturpark Dobratsch. Highlights wie Stand-up-Paddeln, Team-Challenges und Baden am Faaker See fördern Bewegung, Teamgeist und Umweltbewusstsein. Professionelle Betreuung inklusive – Club-Mitglieder erhalten 20 Euro Rabatt.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleinen Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleinen Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.