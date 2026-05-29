Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen setzen beim Betrieb ihrer Anlagen verstärkt auf die Kraft der Sonne: Auf den Dach- und Fassadenflächen von vier Gebäuden im Berg- und Skigebiet wurden Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 306,38 Kilowatt-Peak (kWp) errichtet. Das Land Kärnten unterstützte die Investitionen mit einer Förderung von rund 60.000 Euro aus dem Energiereferat des Landes.

Energie- und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig konnte die Förderzusage kürzlich an Hansjörg Pflauder, Geschäftsführer der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen, übergeben. „Die Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen zeigen, wie die Energiewende im Tourismus funktionieren kann. Der Strom, der hier auf den eigenen Dächern erzeugt wird, fließt unmittelbar in den Betrieb. Jeder Euro an Förderung fließt zudem mehrfach in die heimische Wirtschaft zurück und bleibt zu einem großen Teil in der Region“, betont Schuschnig.

Was passiert mit dem gewonnenen Strom?

Der auf den eigenen Flächen gewonnene Strom fließt direkt in den Betrieb der Bergbahnen. Er versorgt die Seilbahnanlagen ebenso wie die Schneeanlagen, darunter Beschneiungskörper, Pumpstationen und Speicherbecken. Damit deckt der Tourismusbetrieb einen wesentlichen Teil seines Energiebedarfs aus eigener, sauberer Erzeugung ab.