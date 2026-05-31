Als Österreich Mitte der 1990er-Jahre der Europäischen Union beitrat, entstand am BG/BRG St. Martin in Villach eine Idee, die damals visionär war: Schülerinnen und Schüler sollten nicht nur Englisch lernen, sondern auf Englisch lernen. Gemeinsam mit der Pädagogin Karin Plank initiierte der damalige Direktor Herwig Hirzegger den bilingualen Zweig und somit ein Bildungsangebot, das es in dieser Form in Kärnten noch nicht gab. „Die Idee war, für Villach und Kärnten ein europäisches Bildungsangebot zu schaffen“, sagt Direktor Heimo-Karl Senger. „Damit waren wir Pioniere in Kärnten.“ Was mit zwei Klassen begann, entwickelte sich rasch zum Erfolgsmodell. Heute besuchen knapp 400 Jugendliche den bilingualen Zweig, der jährlich mit zwei Klassen startet und sowohl gymnasial als auch naturwissenschaftlich geführt wird.

Der 60-jährige Senger ist seit August 2023 Direktor der größten AHS Kärntens © KLZ/Alexandra Pöcher

Die Schule zählt mit rund 1350 Schülerinnen und Schülern und etwa 135 Lehrkräften zur größten AHS Kärntens. „Mehrsprachigkeit und internationale Ausrichtung sind für uns ein zentraler Wert“, betont Senger. Bis zu 40 Nationen sind an der Schule vertreten.

Englisch als Arbeitssprache

Der größte Unterschied zum klassischen Fremdsprachenunterricht ist, dass Englisch am BG/BRG St. Martin nicht nur Unterrichtsfach, sondern Arbeitssprache ist. In fast allen Gegenständen, außer in Deutsch, Mathematik und Religion, wird bilingual gearbeitet. „Das Fachlernen wird mit dem Sprachlernen verzahnt“, erklärt Senger. Englischkenntnisse seien dabei keine Voraussetzung. „Viele Eltern fragen sich, wie viel Englisch ihr Kind schon können muss. Die Antwort lautet: gar keines“, sagt Senger, „denn mit dem Schuleintritt beginnt die gemeinsame achtjährige Arbeit.“

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Teamteaching: Neben den Fachlehrkräften arbeiten Native Speaker aus Ländern wie den USA, England, Sri Lanka oder Neuseeland im Unterricht mit. „Sie bringen nicht nur sprachliche Unterstützung, sondern auch kulturelle Perspektiven mit“, sagt Zweigkoordinatorin Renate Wurm-Smole.

Mit den Jahren bekommt Englisch dann immer mehr Raum. Die mündliche Matura wird auf Englisch abgelegt, viele Schülerinnen und Schüler absolvieren zusätzlich das Cambridge-Zertifikat auf C1-Niveau.

Große Bühne für Selbstvertrauen

Besonders prägend sind die zahlreichen Projekte. Einmal jährlich organisiert die Schule ein großes fächer- und klassenübergreifendes Jahresprojekt. Heuer stand alles unter dem Motto „30“, passend zum Jubiläum. Poetry-Slams, Tänze, Lieder und ein Triathlon über 30 Kilometer gehörten zum Programm.

Präsentationstechniken spielen generell eine wichtige Rolle. Schon die jüngsten Schülerinnen und Schüler stehen bei der alljährlichen englischsprachigen Weihnachtsaufführungen auf der schuleigenen großen Bühne in der Aula. Gerade dadurch würden viele Kinder enorm an Selbstvertrauen gewinnen. „Man sieht, wie die Kinder über sich hinauswachsen“, erzählt Andrea Foster, die seit rund sechs Jahren ebenfalls Teil der Zweigkoordination ist.

Vielfalt statt Eliteprojekt

Dass der bilinguale Zweig nur Kindern aus privilegierten Familien offensteht, weisen die Verantwortlichen zurück. Zwar kostet die Mitgliedschaft im unterstützenden Elternverein rund 500 Euro pro Jahr, finanziert werden damit aber Native Speaker, zusätzliche Unterrichtsmaterialien in englischer Sprache und Projekte. Für Familien mit finanziellen Schwierigkeiten gibt es ein Stipendienmodell. „Es scheitert bei uns niemand am Geld“, betont Senger. Die Klassen seien bewusst breit durchmischt, sozial wie auch kulturell.

Von den 1350 Schülerinnen und Schülern besuchen rund 400 den bilingualen Zweig © Helmuth Weichselbraun

Für die Zukunft sehen der Direktor wie auch die beiden Zweigkoordinatorinnen den bilingualen Unterricht weiter im Wandel. Digitalisierung und künstliche Intelligenz würden den Unterricht bereits verändern. Eines werde aber bleiben: „Teamteaching ist und bleibt unser großes Erfolgsmodell.“ Und auch die Grundidee des bilingualen Zweigs habe nach 30 Jahren nichts an Aktualität verloren: „Mehrsprachigkeit“, sagt Senger, „ist heute kein Zusatz mehr, sondern ein echter Mehrwert fürs Leben.“