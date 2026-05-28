Der Iran und die USA haben sich laut einem Bericht der Nachrichten-Website „Axios“ auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldete „Axios“ unter Berufung auf zwei Insider am Donnerstag.

Angriffe trotz Waffenruhe

Zuvor griffen die USA trotz der bestehenden Waffenruhe erneut Ziele im Iran an. Nach US-Angaben handelt es sich bei dem Angriff auf den Iran um eine reine Verteidigungsmaßnahme. Die Revolutionsgarden der Islamischen Republik reagierten darauf Donnerstagfrüh mit dem Beschuss eines US-Luftwaffenstützpunktes in der Golfregion.

Die erneute Eskalation gefährdet die ohnehin fragile Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien, die seit Anfang April besteht. Sie dämpfte außerdem die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen und eine baldige Öffnung der für die internationale Schifffahrt wichtigen Straße von Hormuz.