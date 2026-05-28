Nicht nur bei den Burger-Lokalen, auch im Bowls-Bereich ist gerade einiges in Bewegung: Alpoke ist aus der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in die Heinrichstraße umgezogen. Und vis-à-vis vom Grazer Kunsthaus musste bekanntlich die Poké-Bowl-Kette „Wiki Wiki“ schließen – der Nachmieter ist vom Konzept her aber ähnlich aufgestellt. Es ist „Fat Monk – Deli Bowls“, eine „urbane Marke“ der österreichischen „DoN group“ (offiziell Donhauser GmbH), die das Catering für die ÖBB und Fluglinien wie Wizz, Air India und Condor sowie mehrere Lokale, exklusive Locations und auch Franchise-Unternehmen (dazu gehört auch Vapiano) betreibt.

„Fat Monk“ gibt es bereits elf Mal in Österreich, Graz ist der erste steirische Standort. „Wir sehen hier großes Potenzial für die weitere Entwicklung der Marke“, sagt auch Geschäftsführer Philipp Zinggl.

Das Konzept ist ähnlich, wie es sich in vielen Bowl-Lokalen bewährt hat: Man kann sich Bowls als halbwegs gesundes Fastfood entweder selbst aus vielen Zutaten zusammenstellen oder wählt eine „Signature Bowl“.

Das Lokal, in dem vor „Wiki Wiki Poke“ die Bäckerei Hubert Auer zu finden war, hat sich stark verändert – auf Hawaii- und Surfer-Vibes folgt nun ein grelleres Design mit dunklen Wänden, gelben Logos und orangefarbenen Fliesen am Boden. Die Fläche dürfte auch leicht verkleinert worden sein, zumindest wirkt es so. Bestellt wird direkt an der Theke zum Mitnehmen oder Im-Lokal-Essen, ab 7,50 Euro für eine „Shroom Boom“-Bowl mit Chili-Champignons in der Größe „not so big“ geht es preislich los. Schon bei den „Signature Bowls“ ist klar: Die Auswahl an veganen und vegetarischen Bowls ist groß.

Wir entscheiden uns ausnahmsweise trotzdem für Fleisch: „Jerk Chicken“ soll es sein, 8,90 Euro kostet hier die „not so big“ Bowl, 12,90 die große Variante. Es geht tatsächlich sehr flott: Routiniert stellt der Mitarbeiter hinter der Theke die Zutaten zusammen, der Reis kommt lauwarm und in perfekter Konsistenz als Sättigungsbeilage unten hinein. Das jamaikanische „Jerk Chicken“ kommt kalt hinein – die Qualität ist okay, für uns fehlt ein bisschen die typische Limetten-Säure und Ingwer-Frische in der Marinade. Alle Zutaten sind aber frisch und schmecken gut, vor allem die Misokarotten und die knackigen Edamame, die gehen einfach immer. Mit sowohl der ägyptischen Würzsauce Dukkah als auch thailändische Sriracha ist das Gericht dann vielleicht sogar ein bisserl zu international – die halbe Welt passt doch nicht in eine Bowl.

Unser Fazit

Trotzdem: ein solides, schnelles und auch recht gesundes Essen. Beim Getränkeangebot im Kühlschrank und riesigen Cookies als Nachspeise sollte sich dazu auch für jeden und jede etwas finden. Was uns nicht so gut gefällt: Auch zum Im-Lokal-Essen bekommt man zwar eine Keramikschüssel, das Besteck und die Gläser sind aber Wegwerfprodukte. Zwar offenbar nachhaltiger Art, aber das müsste vielleicht nicht unbedingt sein.