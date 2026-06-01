Befindet sich der gepflegteste Kreisverkehr des Landes im Bezirk Voitsberg? Auf jeden Fall ist die Verkehrsinsel zwischen B70 und Vorum an der Stadtgrenze zwischen Bärnbach und Voitsberg eine der außergewöhnlichsten ihrer Art. Denn darauf befindet sich nicht nur ein „Denkmal“ für das ehemalige Kraftwerk ÖDK III, sondern auch ein englischer Rasen, für den ein Mähroboter sorgt. Sie haben richtig gelesen: Wo täglich tausende Autos, Lkw und Motorräder verkehren, dreht der Roboter mit den Klingen täglich seine Runden.

Begonnen hatte alles mit dem Bau des Lagerhauszentrums Graz-Land am Vorum in Voitsberg und Bärnbach. Im Herbst 2020 wurden das große Geschäft und die Büros, die sich bis dahin in Graz-Umgebung befunden hatten, in Voitsberg eröffnet. „Damals hat es sich auch ergeben, dass wir den nahe gelegenen Kreisverkehr von der Stadtgemeinde Bärnbach pachten konnten. Im ersten Schritt haben wir ein Denkmal für das ÖDK III-Kraftwerk, das sich vor dem Bau unseres neuen Lagerhauszentrums am Vorum befunden hatte und abgerissen wurde, errichtet.“ Dorner erinnert sich, dass es durchaus auch kritische Stimmen dazu gab, weshalb man dem Kohlekraftwerk, das im wahrsten Sinne des Wortes für dicke Luft gesorgt hatte, ein Denkmal errichtet. „Aber es ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte des Bezirks und war der Arbeitsplatz vieler Menschen in der Region“, betont Dorner.

Johann Dorner, Geschäftsführer des Lagerhaus Graz-Land © Privat

Als es um die Pflege des Grundstücks rund um das Denkmal ging, kam bald die Idee mit dem Mähroboter auf. „Die Erfahrungen damit sind sehr positiv. Es gab auch noch nie ein Problem, in den fünf Jahren ist er bislang nur einmal abhanden gekommen“, erzählt Dorner schmunzelnd. Der Mähroboter hat seine Garage direkt am Kreisverkehr. Damit der Rasen auch saftig grün bleibt, wurde sogar eine eigene Bewässerungsanlage installiert. Mit dem um die Verkehrsinsel fahrenden, motorisierten Verkehr gab es in Bezug auf den Mähroboter noch keine Probleme. „Das System mit Begrenzungskabeln ist da sehr sicher“, so Dorner.