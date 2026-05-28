Schritt für Schritt wurde das Großprojekt in den vergangenen zweieinhalb Jahren fertiggestellt, mit einem Fototermin fand es nun seinen offiziellen Abschluss: Der Nahverkehrsknoten Raaba ist fertig. Insgesamt investierten die ÖBB rund 73,5 Millionen Euro in das Infrastrukturprojekt, davon kamen 18,3 Millionen Euro vom Land und 9,8 Millionen Euro von der Marktgemeinde Raaba-Grambach.

Die Haltestelle Raaba wurde zu einem modernen S-Bahn-Halt ausgebaut. Zwei barrierefreie Bahnsteige mit jeweils 160 Metern Länge wurden errichtet. Ein Personentunnel verbindet die Bahnsteige, zwei Aufzüge sorgen für einen stufenlosen Zugang.

Abstellplätze für Autos und Räder

Pendler und Pendlerinnen können sich außerdem über bessere Umsteigemöglichkeiten freuen. Die Abstellplätze für Pkw und Räder wurden ausgebaut. Das Park+Ride-Angebot umfasst nun 49 Pkw-Stellplätze, darunter breitere Stellflächen für mobilitätseingeschränkte Personen sowie Familien. Die neue Bike+Ride-Anlage bietet 100 überdachte Fahrradabstellplätze sowie Stellflächen für 30 einspurige Kraftfahrzeuge. Am Bahnhofsvorplatz sind die Bushaltestelle mit Umkehrschleife und zwei Taxi-Stellplätze zu finden.

Neue Unterführung

Im Zuge des Projekts wurde auch die Verkehrsführung im Bereich des Nahverkehrsknotens auf neue Beine gestellt. Eine neue Unterführung ersetzt die bisherige Eisenbahnkreuzung an der L370. „Die neue Unterführung erhöht die Sicherheit, entflechtet Verkehrsströme und entlastet das Straßennetz. Damit schaffen wir bessere Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer – vom Pendelverkehr bis zum Rad- und Fußverkehr“, unterstreicht in dem Zusammenhang Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Auch die Kreuzung beim Blumenweg wurde durch eine Unterführung für Geh- und Radverkehr ersetzt. „Raaba‑Grambach wird damit noch besser angebunden – und das stärkt Lebensqualität und Standort“, zieht Bürgermeister Karl Mayrhold (SPÖ) nach Abschluss der Bauarbeiten Bilanz.