In den ehemaligen Räumlichkeiten von Tedi in der Klagenfurter Straße 41, direkt neben Deichmann – hat eine neue Filiale des Textil- und Haushaltsdiskonters NKD eröffnet. Auf einer Verkaufsfläche von 448 Quadratmetern erwarten die Kunden rund 26.000 Artikel. Das Angebot reicht von Damen und Herrenbekleidung über Unterwäsche und Nachtwäsche bis hin zu Dekoartikeln sowie Haushalts- und Alltagsgegenständen.

Mitarbeiterinnen Melanie Bister, Maria Gritsch-Loibnegger, Brigita Edelsbrunner, Stadtpfarrer Christoph Kranicki, Filialleiterin Karin Satz, Vertriebsleiter Roman Teufl, Gebietsverkaufsleiterin Sanea Halupa, Vizebürgermeister Jürgen Jöbstl (von links) © Daniel Polsinger

Damit ist NKD nun bereits zum zweiten Mal in Wolfsberg vertreten: Erst im September des vergangenen Jahres wurde die bestehende Filiale am Bahnhofsplatz nach einer Erweiterung wiedereröffnet und deutlich vergrößert. Geleitet wird die neue Filiale von Karin Satz, die zuvor viele Jahre in der NKD-Filiale in St. Andrä tätig war und nun ihre Erfahrung in Wolfsberg einbringt. Ihr Team besteht aus Melanie Bister, Maria Gritsch-Loibnegger und Brigita Edelsbrunner.

© Daniel Polsinger

Ebenfalls bei der Eröffnung anwesend waren Gebietsverkaufsleiterin Sanea Halupa sowie Vertriebsleiter Roman Teufl. Seitens der Stadtgemeinde gratulierte Vizebürgermeister Jürgen Jöbstl (SPÖ) zur erfolgreichen Eröffnung: „Diese Neueröffnung ist klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Wolfsberg. Es ist schön zu sehen, wie sich dieser Standort wieder mit Leben füllt und ein attraktives Angebot für die Bevölkerung entsteht. Mit Karin Satz steht zudem eine erfahrene NKD-Mitarbeiterin an der Spitze. Ich wünsche ihr und ihrem gesamten Team einen großartigen Start, viel Erfolg und viele zufriedene Kundinnen und Kunden.“ Den kirchlichen Segen für die neuen Geschäftsräumlichkeiten spendete Stadtpfarrer Christoph Kranicki.