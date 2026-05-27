Ein rund 300 Meter langer Abschnitt an der L149 Koralm Straße oberhalb von Rieding im Kehrenbereich weist einen schadhaften, unebenen und desolaten Fahrbahnzustand auf. Aufgrund dessen wird dieser Bereich nun ab dieser Woche instandgesetzt. „Die Investition in die Sanierung der Koralm Straße ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Wir stellen dafür rund 400.000 Euro aus dem Straßenbaureferat bereit“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP).

Martin Gruber © Markus Traussnig

Im Zuge dieser Bauarbeiten werden der Asphalt und der Straßenkörper abgefräst, anschließend schonend verdichtet und eine mindestens zehn Zentimeter dicke ungebundene obere Tragschicht sowie insgesamt 15 Zentimeter Asphalt eingebaut. Zudem wird die bestehende Fahrbahnbreite auf sechs Meter verbreitert. Dafür wird im Bereich einer Engstelle bergseitig eine Steinschlichtung als Böschungssicherung errichtet, die an die bestehende Sicherung anschließt.

Die Baumaßnahmen werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs und mit einer halbseitigen Sperre durchgeführt. Die Fertigstellung ist für Ende August geplant.