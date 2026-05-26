Aufgrund von Bauarbeiten im Zuge des Hochwasserschutzprojekts Langlbach kann es am 26. und 27. Mai in der Marktgemeinde St. Paul zu Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. Betroffen ist der Dir.-Josef-Andretsch Weg sowie der Kollnitzer Weg.
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Bauarbeiten
Hier kann es zu Unterbrechungen der Wasserversorgung kommen
Aufgrund von Bauarbeiten im Rahmen des Hochwasserschutzprojekts Langlbach in St. Paul kommt es zu Unterbrechungen.
Aufgrund von Bauarbeiten im Zuge des Hochwasserschutzprojekts Langlbach kann es am 26. und 27. Mai in der Marktgemeinde St. Paul zu Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. Betroffen ist der Dir.-Josef-Andretsch Weg sowie der Kollnitzer Weg.