Aufgrund von Bauarbeiten im Zuge des Hochwasserschutzprojekts Langlbach kann es am 26. und 27. Mai in der Marktgemeinde St. Paul zu Unterbrechungen in der Wasserversorgung kommen. Betroffen ist der Dir.-Josef-Andretsch Weg sowie der Kollnitzer Weg.

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