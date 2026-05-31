Es sind nur noch wenige Tage bis zur 14. Auflage des ARBÖ-Radmarathons in Bad Kleinkirchheim am 7. Juni. Da es einen unerwartet hohen Ansturm auf das ursprünglich mit 700 Plätzen limitierte Starterfeld gibt, muss der Veranstalter die maximale Teilnehmerzahl aufstocken. „Aktuell halten wir bei knapp über 750 Anmeldungen“, freut sich OK-Chef Norbert Unterköfler. Die Begrenzung der Teilnehmerzahl wird aufgehoben. „Wir lassen jetzt 800 Personen mitradeln, da wir keine Sportler abweisen wollen. Mehr wollen wir jedoch aus Sicherheitsgründen nicht auf die Strecke lassen“, so Unterköfler weiter.

Mit dabei beim „Ritt“ über die Nockberge ist ein ehemaliger Rad-Topstar: Der gebürtige Schweizer Reto Hollenstein. „Er ist ein absoluter Spitzenmann, der mehrfach bei den großen Klassikern Tour de France, Giro oder Vuelta aufgezeigt hat“, erzählt Unterköfler. Mit dem 41-Jährigen bekommt der Kärntner Marathon-Seriensieger Hans-Jörg Leopold nun starke Konkurrenz. „Da werde ich wohl den Einheimischenbonus ausspielen und die eine oder andere Abkürzung nehmen müssen, um mithalten zu können“, freut sich Leopold schon auf das Duell mit dem Ex-Profi.

Eine neue Strecke

Weil die Straße durch das Liesertal aufgrund einer Brückensanierung gesperrt ist, wartet in diesem Bereich eine neue Streckenführung auf die Radsportler. Von Gmünd geht es diesmal via Perau, Treffling und Obermillstatt nach Dellach am Millstättersee.

Das maßgeschneiderte Wertungsformat, das sich in den letzten Jahren etabliert hat, wird beibehalten. Die Stoppuhr tickt ausschließlich an den drei Anstiegen und in die Wertung kommen nur jene Teilnehmer, die innerhalb des Zeitkorridors zwischen dreieinhalb und sechs Stunden das Ziel sehen.