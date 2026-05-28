Darüber, dass das heimische Gesundheitssystem reformiert gehört, herrscht grundsätzlich Einigkeit. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat die Debatte am Mittwoch um einen Vorschlag erweitert. Die Tiroler Ansage „alles aus einer Hand“ – also jene der Länder - kommt in Kärnten gut an. „Das sind wichtige Impulse für die laufende Reformdiskussion. Wer für die Versorgung der Patientinnen und Patienten verantwortlich ist, muss auch über die Mittel entscheiden können. Diesem Grundsatz stimme ich vollinhaltlich zu“, sagt Gesundheitsreferentin, Landesrätin Beate Prettner (SPÖ). Dass es dafür auch Unterstützung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) gibt, zeige, dass die Länder in dieser Kernfrage zusammenstehen. Das Prinzip soll „Geld folgt Leistung“ lauten.

„System muss finanzierbar bleiben“

Ob die Finanzierung über eine Holding der bestehenden Landesgesundheitsfonds oder über direkte regionale Strukturen abgewickelt werde, seien noch offene Fragen, die man gemeinsam und auf Basis von Fakten klären müsse. „Patientinnen und Patienten müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bestmöglich versorgt werden – und das System muss dauerhaft finanzierbar bleibe“, sagt Prettner.

Die Sozialversicherung würde dabei ein zentraler Partner des Systems bleiben. „Das Modell zielt nicht auf eine Beschränkung des Einflusses ab, sondern auf eine klarere Aufgabenteilung. Es geht um Entflechtung, nicht um Entmachtung“, sagt Prettner.