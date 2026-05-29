„Fairer statt schwerer“ soll das Motto lauten, wenn sich die Grünen am Samstag zu ihrem Bundeskongress in der Messe Graz versammeln. Viele Menschen im Land seien unzufrieden, hätten das Gefühl, die Regierung mache „Politik für Superreiche“, sagt Parteichefin Leonore Gewessler im Vorfeld. Doch ihre Partei wolle gegensteuern, der FPÖ von Herbert Kickl „das Land nicht kampflos überlassen“.

Ein Jahr ist es her, dass Gewessler die Parteispitze übernommen hat – mit dem Ziel, die Grünen wieder zu einer bestimmenden politischen Kraft zu machen. Die Nationalratswahl im Herbst 2024 hatte aus dem kleineren Koalitionspartner eine Acht-Prozent-Partei gemacht, nach fünf Jahren an den Hebeln der Macht musste sich Gewesslers Team nun mit der Oppositionsbank begnügen, die man sich ausgerechnet mit einer übermächtigen FPÖ teilt.

Regierungszeit als Belastung

Gleichzeitig ist ihre Regierungsvergangenheit eine Belastung für die oppositionellen Grünen. Zwar üben diese scharfe Kritik am Sparkurs der Dreierkoalition, doch das Budgetloch, das diesen überhaupt nötig macht, entstand zu einem großen Teil in der türkis-grünen Regierungsperiode. Die Abgeordneten der anderen Couleurs verpassen bei Nationalratssitzungen kaum eine Gelegenheit, die Grünen daran zu erinnern. Gleichzeitig muss Gewessler zusehen, wie einstige grüne Prestigeprojekte wieder zurückgefahren werden: Der Klimabonus ist passé, das Klimaticket wurde deutlich verteuert, diverse von ihr gestoppte Autobahnprojekte sollen doch kommen. Dass die Regierung auf der Suche nach Zweidrittelmehrheiten in der Regel auf die Grünen angewiesen ist, ist dabei wohl nur ein kleiner Trost.

Trotz der widrigen Umstände soll aus der Opposition heraus eine Neuorientierung gelingen. Die personellen Auswirkungen halten sich bisher in Grenzen – mit Gewessler, Alma Zadic und Werner Kogler sitzt die frühere Regierungsmannschaft weiter in den vordersten Reihen im Nationalrat. Thematisch hatte Gewessler schon bei der Übernahme der Partei einen stärkeren Fokus auf Soziales angekündigt. Man müsse den Menschen Lösungen anbieten, sagte die Parteichefin kürzlich im Interview mit der Kleinen Zeitung. „Auch jenen, für die Klimaschutz gerade nicht das allererste Problem ist.“ Dazu begibt man sich zuletzt gerne auf klassisches SPÖ-Terrain – etwa mit der vehementen Forderung nach einer Erbschaftssteuer.

Grüne verloren vor allem an die SPÖ

Immerhin ist die SPÖ von Andreas Babler laut Foresight-Wählerstromanalyse hauptverantwortlich für die Verluste der Grünen beim Urnengang vor eineinhalb Jahren. Fast 150.000 Stimmen sind demnach von Grün zu Rot gewandert. Im Jahr 2019 hatten die Grünen ihr Rekordergebnis umgekehrt auf Kosten der SPÖ einfahren können.

Schon immer habe es einen gewissen Wähleraustausch zwischen den beiden Parteien gegeben, sagt Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik. „In den letzten zehn Jahren war das aber wahrscheinlich besonders stark.“ Immerhin füllten SPÖ und Grüne meist unterschiedliche Rollen aus, einzig unter Türkis-Blau fand man sich vorübergehend gemeinsam in der Opposition wieder. „Es ist mittlerweile ein eingespieltes Ritual“, sagt Enner-Jedenastik: „Die Partei, die gerade in Opposition ist, kann ausnutzen, was die andere in der Regierung nicht durchsetzen kann.“

Gewessler will „besser zuhören“

Wird Gewessler gefragt, wie sie ihre Partei zurück zu ihrer früheren Stärke führen will, hat sie vor allem eine Antwort parat: Man wolle besser zuhören. Eine Übung darin haben sich die Grünen am Samstag auf die Tagesordnung gesetzt: Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich für eine fünfminütige Redemöglichkeit zu einem beliebigen Anliegen vor den rund 260 Delegierten bewerben.

Zu einem ersten Stimmungstest, wie gehört sich die Menschen aktuell von den Grünen fühlen, könnte die Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni werden. 2021 landeten die Grazer Grünen mit gut 17 Prozent auf dem dritten Platz. Die grüne Strategie auf Bundesebene ist aber nur bedingt auf die steirische Landeshauptstadt umzulegen: Immerhin wird Graz seit viereinhalb Jahren von einer Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ regiert.