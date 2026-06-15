Als der LASK vor wenigen Wochen das Double holte, hat in Litauens Hauptstadt wohl auch Bryan Teixeira ein kleines bisschen gejubelt. Immerhin war der Angreifer noch bis Februar Kadermitglied bei den Linzern, bevor er zu Zalgiris Vilnius gewechselt ist. Zu einem Einsatz für den LASK kam Teixeira, der sich im vergangenen Sommer den Oberösterreichern angeschlossen hatte, allerdings nie. „Joao Sacramento wollte mich haben, aber der war drei Wochen später nicht mehr Trainer beim LASK. Dann hat sich vieles verändert“, blickt der 25-Jährige, dessen Vertrag beim SK Sturm wenige Tage vor seinem Wechsel zum LASK aufgelöst worden war, zurück. „Aber ich hatte mit der Mannschaft ein gutes Verhältnis, habe immer mittrainiert – ich freue mich, dass sie es geschafft haben.“

In Vilnius ist Teixeira Stammspieler – nach schwierigen letzten Monaten ist das Balsam für die Seele. 2023 mit viel Vorschusslorbeeren um kolportierte 1,2 Millionen Euro von Austria Lustenau nach Graz gekommen, hatte der in Frankreich geborene Offensivspieler bei den Schwarz-Weißen einen schweren Stand. Die Flügel-Position, die Teixeira im Ländle bekleidet hatte, gab es bei Sturm unter Christian Ilzer nicht. „Vielleicht war ich auch einfach nicht bereit, aber ich habe viel dazugelernt“, erzählt Teixeira, der in weiterer Folge zu Magdeburg verliehen wurde, wo es in der Saison 2024/25 aber auch kaum zu Einsätzen über die volle Distanz reichte. Seinen Schritt nach Graz bereut er dennoch nicht: „Ich bereue gar nichts, was in meiner Karriere gemacht habe. Im Leben ist alles eine Lektion, woraus du lernen kannst. Ich habe schöne Erinnerungen an Graz, wir haben den ÖFB-Cup gewonnen und international gespielt. “

Bryan Teixeira schoss Sturm im Derby gegen den GAK im November 2023 zum Sieg © GEPA

Die schönste Erinnerung war wohl sein Siegtreffer im Derby gegen den GAK, als er die Blackys zum 3:2-Erfolg im Cup-Achtelfinale geschossen hat und vor der Nordkurve jubeln durfte. „Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern“, sagt er. Es war sein einziges Tor im Trikot des SK Sturm – und auch im Nationalteam hat Teixeira genau einmal getroffen. Sieben Mal lief der Sohn kapverdischer Eltern für den Inselstaat auf. Beim Afrika-Cup 2024 traf er im finalen Gruppenspiel gegen Ägypten in der neunten (!) Minute der Nachspielzeit als Joker zum 2:2-Endstand. „Der Treffer war der schönste Moment meiner Karriere, mir fehlen heute noch die Worte dafür. Das war unglaublich“, blickt Teixeira auf seine Zeit bei den „Blauen Haien“ zurück.

Denn diese ist seit seinem letzten Einsatz bei dieser Afrika-Cup-Auflage vorerst zu Ende. „Ich hatte danach eine Verletzung, auch unser Baby ist damals krank geworden. Es war eine schwierige Zeit, und sportlich war es dann auch herausfordernd“, erzählt der einfache Vater. „Es ist ganz normal, dass man nicht einberufen wird, wenn man bei seinem Klub wenig spielt und nicht in Form ist. Aber natürlich hoffe ich, mich wieder empfehlen zu können.“ Die erste WM-Teilnahme seines Landes verpasst Teixeira aber, in einer WM-Qualifikationsgruppe mit Kamerun schnappte sich Kap Verde sensationell den ersten Platz und machte sich somit zum drittkleinsten WM-Teilnehmer aller Zeiten – hinter Island und dem heuer ebenfalls debütierenden Curacao. „Das ist ein historisches Ereignis, das bleibt fürs Leben“, freut sich Teixeira nichtsdestotrotz. „Ich habe jedes Quali-Spiel geschaut, je mehr Spiele absolviert waren, desto größer wurde die Hoffnung. Es wurde immer spannender, zum Glück haben wir es geschafft.“

Wie auch Teixeira sind viele kapverdische Teamspieler in Europa geboren. In der Quali kamen etwa 13 Spieler zum Einsatz, die in Portugal zur Welt kamen, sowie sieben aus den Niederlanden, drei aus Frankreich und einer aus Irland. „Kreolisch ist die Sprache, mit der man sich versteht“, erklärt Teixeira. „Wir kommen aus vielen Ländern, aber durch unsere Eltern sind wir alle Kapverdier – egal, woher wir kommen. Im Land wohnen nicht viele Menschen, aber die, die hier sind, sind glücklich mit dem, was sie haben. Das Nationalteam ist wie eine Familie und wenn man Teil davon ist, fühlt es sich an, wie zuhause zu sein. Im Team sind wir alle Brüder. Jedes einzelne Mal als ich das Trikot tragen durfte, war unglaublich. Das ist ein Stolz, der uns alle eint.“

Bryan Teixeira traf beim Afrika-Cup 2024 gegen Ägypten tief in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich © IMAGO

In einer harten Gruppe mit Spanien, Saudi-Arabien und Uruguay traut Teixeira Kap Verde, einiges zu. „Platz eins wird es mit Spanien wohl nicht werden, aber Platz zwei ist durchaus möglich“, sagt Teixeira. Der bekannteste Spieler im Kader neben Villarreals Logan Coasta und Trabzonspors Wagner Pina ist wohl spätestens seit dem Pokalsieg von Torreense der 38-jährige Stopira, der den portugiesischen Zweitligisten gegen Sporting Lissabon zum Sensations-Titel schoss. „Mit Torhüter Vozinha ist Stopira das Gesicht der Nationalmannschaft“, sagt auch Teixeira. Trainer Bubista wurde nach der erfolgreichen WM-Quali zum besten Trainer Afrikas ausgezeichnet. „Der Fußball ist voll von Überraschungen“, sagt Teixeira. „Wir haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen.“