„Solange die Leute kommen, passt es schon“, sagt Christian Salmhofer. Und sie kommen: 14.000 Menschen besuchten die Waldarena in Krumpendorf im vergangenen Jahr. „Ich mache keine Werbung, es ist zum Selbstläufer geworden.“

Und so geben sich die guten Musikerinnen und Musiker im Wald gerne die Klinke in die Hand, auch wenn das „Bühnenlicht eine Stehlampe vom Ikea“ ist. 1,5 Millionen Aufrufe hat er bisher auf Facebook verzeichnet – einfach so.

Fast täglich ein Konzert

Bis Ende September wird fast täglich Programm gemacht. Diese Woche unter anderem mit Erik Asatrian und Emma Robatjazy (6. Juni), dem Carinthian Saxophon Quartett am 19. Juni oder Catalina Pires und Marco Tamayo am 22. Juni. „Wenn das Wetter nicht passt, können wir in die Christkönigkirche oder in die Gemeinde wechseln“, sagt Salmhofer. Was ihn sehr freut ist, dass die Leute auch aus Graz kommen: Vom Bahnhof Krumpendorf zur Waldarena sind es nur wenige Minuten.

Wer spielt heuer? Ein Urgestein der Kärntner Rockmusik tritt am 25. Juni auf: Norbert Eipeltauer gastiert mit seinen Lovebirds (Freya Wippich, Manfred Kanduth, Alfred Weghofer und Gerald Riess) in der Waldarena. Markus Schlesinger und Carina Maria Linder treten am 28. Juni als Crossing Strings auf. Aber nicht nur Musik steht auf dem Programm, Christian Hölbling wird mit „Der Wechselseitige“ am 16. Juli für Lacher sorgen. Auch dem 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann wird gedacht: „Transit in Jazz“ verspricht am 5. Juli eine klanglich-sprachliche Reise auf den Spuren der großen Literatin. Der legendäre Sir Oliver Mally wird mit Peter Schneider am 23. und 24. Juli Blues vom Feinsten abliefern. Stammgast Eddie Luis und seine Jazz Banditen (4. August) oder der unvergleichliche Ron Williams werden auch für Stimmung sorgen: Williams tritt in wechselnder Besetzung unter anderem mit Klemens Marktl, Philipp Zarfl, Rob Bargad oder Jörg Seidel auf – 5., 6., 8. und 9. August.

Big Band, Jazz und mehr

Auch die Kelag Big-Band hat sich in diesem Jahr angekündigt: Mit dem Programm „Viva Valente!“ feiert man am 13. August die legendäre Sängerin Caterina Valente. Ebenfalls rot anstreichen im Kalender sollte man sich den 14. August: Boris Uran (Gesang) tritt mit Primus Sitter (Gitarre) und Lisa Hofmaninger (Sopran & Tenorsaxofon sowie Bassklarinette) auf. Jazz kommt in der Waldarena gut an, daher hat sich am 20. August Lukas Gabric mit Freunden angekündigt. Warum Salmhofer sich das antut, ist schnell erklärt: „Ich bin mit Musik aufgewachsen“, sagt der 63-jährige Steirer, der selbst in Bands gespielt hat.