Nach ihrer bitteren Erstrunden-Niederlage im Einzel („Eher habe ich es verloren, als meine Gegnerin die Partie gewonnen hat“) gab es für Österreichs Toptalent Lilli Tagger bei den French Open doch noch Grund zur Freude. So feierte die 18-Jährige an der Seite der Italienerin Sara Errani bei ihrem Doppel-Debüt auf Grand-Slam-Ebene einen 6:3, 6:2-Erfolg gegen das US-Duo Kenin/Krueger. In der zweiten Runde wartet die an Nummer sieben gesetzte Paarung Perez/Schuurs (AUS/NED).

„Es war etwas ganz Spezielles und ein besonderer Moment für mich. Ich kann extrem viel von ihr mitnehmen, weil sie eine unglaubliche Erfahrung hat“, schwärmt die Österreicherin über ihre Partnerin. Errani ist sechsfache Grand-Slam-Siegerin im Doppel und bei den French Open Titelverteidigerin. Weil sich ihre Standardpartnerin Jasmine Paolini aber voll aufs Einzel konzentrieren will, fragte Errani kurzerhand bei Taggers Trainerin Francesca Schiavone an, ob die Osttirolerin Lust habe, gemeinsam Doppel zu spielen.

Das Duo feierte einen starken Auftritt in Paris © GEPA pictures

Klar ersichtlich im Match gegen die Amerikanerinnen war, dass Errani das Doppel anführt. „Sara hat mir die Anweisung gegeben, hinten zu bleiben. Ich soll von hinten Druck machen und sie will von vorne das Spiel kontrollieren. Das hat gut funktioniert“, lächelt Tagger, die zugleich betont, „dass ich vom Doppel viel fürs Einzel mitnehmen kann.“ Druck würde ihr die erfahrene Italienerin keinen machen. „Sie spricht zum Glück noch nicht vom Titel“, lacht die Osttirolerin. „Im Gegenteil, sie ist total gechillt und hat vor dem Match zu mir gesagt: ,Egal, wie es ausgeht, solange wir das Maximum geben, passt das schon.‘“ Auf dem Weg zum Platz hat Tagger übrigens ein Foto von Errani und Paolini aus dem Vorjahr mit dem Pokal gesehen. Daraufhin meinte sie ironisch zur Italienerin: „Na gut, viel zu verteidigen haben wir ja nicht“ ...