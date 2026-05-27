Schülerinnen und Schüler der MS Seckau sowie des BG/BRG Judenburg wurden in Graz mit der traditionsreichen Wartinger-Medaille ausgezeichnet. Prämiert wurden Arbeiten, die sich mit regionaler Geschichte und deren Dokumentation beschäftigen.

Die Verleihung erfolgte durch den Historischen Verein für Steiermark. Landeskunde-Referentin Karin Thierrichter hob dabei die lange Tradition der Auszeichnung hervor, die seit mehr als 200 Jahren vergeben wird. Die Wartinger-Medaille geht auf den ersten steirischen Landesarchivar Joseph Wartinger zurück und zählt zu den ältesten Auszeichnungen des Landes Steiermark.

Die Medaillen wurden von Landesrat Stefan Hermann und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner überreicht.

An der MS Seckau wurden Lukas Stengg, Leonie Loibnegger und Dorian Milchberger ausgezeichnet. Vom BG/BRG Judenburg erhielten Maximilian Eiwegger, Sophie Geyer und Lena Kogler die Ehrung.