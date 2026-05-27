Den Experten des Stadtpolizeikommandos Villach ist erneut ein Erfolg in der Drogenszene gelungen. In der Wohnung eines erst 17-Jährigen wurden Cannabis und Kokain gefunden. Bei seiner Einvernahme gab der Jugendliche an, von einem 20-jährigen Villacher wiederholt zu Kurierfahrten zwischen Villach und Klagenfurt gezwungen worden zu sein. Dabei soll der Mann auch gewalttätig geworden sein. Zudem soll er dem 17-Jährigen auch eine Brieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld geraubt haben. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und bestreitet die Vorwürfe. Beide werden angezeigt.