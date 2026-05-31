Aki Streeter hat sich als „schlechtester Musiker des Universums“ vorgestellt. Doch das Album, das er gerade mit dem neuseeländischen Musiker Peter Weatherall veröffentlicht hat, spricht eine ganz andere Sprache: In satirischen Songs arbeiten sich die beiden Musiker am Periodensystem der Elemente ab. Witzig, intelligent. Die Musik klingt so als würden The Kinks plötzlich auf Heavy Metal machen.

Goldige Zeilen

„Heavy Metal“ heißt das gute Ding, das sich von „Tin“ über „Polonium“ bis „Gold“ an den Elementen orientiert: In beeindruckender Konsequenz wird hier ein Konzeptalbum abgeliefert, das sich hören lassen kann und sehr innovativ klingt. Aki Streeter ist übrigens 19, lebt abwechselnd in Klagenfurt und Hermagor, und drückt noch die Schulbank: „In der Schule hat uns ein Lehrer den Song eines neuseeländischen Musikers vorgespielt. Daraufhin habe ich ihn angeschrieben“, erzählt Streeter. Der Rest ist quasi Geschichte: „Er meinte, ich wäre wie gemacht dafür, mit ihm ein ganzes Album aufzunehmen.“ Gesagt, getan. „Heavy Metal“ ist ab sofort erhältlich. Streeter, der eigentlich Arkadi Strasser heißt und der Sohn des Vada-Duos Felix Strasser und Yulia Izmaylova ist, macht schon seit langer Zeit Musik: „Ich habe mit acht Jahren angefangen, Bass zu lernen.“ Mit seinen Bands Heimwerker und Geheimwerker hat er sich ebenfalls der Satire verschrieben, außerdem versteht er sich als Anti-Musiker – mit einem Augenzwinkern natürlich. „Gerade erst hat mich Martin Philadelphy angerufen, der schon mit Marc Ribot gearbeitet hat. Er würde gerne mit mir zusammenarbeiten.“ Philadelphy ist ein österreichischer Gitarrist, der mit vielen US-Jazzern gearbeitet hat.

Einmal von der Musik leben

Streeter (er spricht es wie das englische Street aus) hat auch sein eigenes Label gegründet: Unterlabel. „Das soll eine Anspielung auf das Unterleiberl sein.“ Man merkt schon, Streeter ist ein humoriger Tiefstapler, der seine Musik sehr ernst nimmt. All das ist Underground, was ihm aber sehr gut steht: „Um das nur als Hobby abzustempeln, investiere ich zu viel Zeit darin.“ Aber jetzt möchte er erst einmal die Schule abschließen.