„Es ist wahrscheinlich sogar die größte Band, die jemals auf dem Augartenfest gespielt hat“, schmunzeln Wolfgang Moitzi von den Kinderfreunden und Dietmar Tschmelak von Radio Soundportal. Tatsächlich ist die deutsche Gruppe Heavysaurus, die in Dinosaurierkostümen auftritt, äußerst beliebt bei jungen Heavy-Metal-Fans ab drei (!) Jahren. Mit Hits wie „Pommesgabel“ und „Wie kann man so stinken“ begeistern sie bei ausverkauften Shows im gesamten deutschsprachigen Raum – sogar am legendären Wacken-Open-Air.

Heuer treten Heavysaurus im Oktober im Orpheum Graz auf, davor sind sie aber bei freiem Eintritt am Augartenfest zu sehen. Auf der Kinderfreunde-Bühne ist es am 20. Juni um 15 Uhr soweit – schwere Gitarrenriffs, Funkenregen und Luftballons inklusive.

„Die Kinderfreunde waren schon dabei, als das Augartenfest 1979 gegründet wurde“, weiß Landesvorsitzender Moitzi. Seither war man immer mit kleineren Aktionen beim Fest vertreten, eine große Bühne hat es seither aber nicht gegeben. Ab 11.30 Uhr bietet man ein Kinderprogramm mit Zauberer Gabriel, dem Quasi-Quasar-Theater und noch vielem mehr.

Radio Soundportal: Seit 25 Jahren dabei

Den südlichen Teil des Augartens bespielt wieder Radio Soundportal – vor 25 Jahren hat der Grazer Radiosender, der in der Friedrichgasse ja Nachbar des Parks ist, zum ersten Mal eine Bühne mit kleinen lokalen Bands im Rahmen des Fests bespielt. „Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir uns zugetraut haben, in die Mitte des Parks zu ziehen“, erzählt Soundportal-Programmchef Dietmar Tschmelak. Längst ist die Soundportal-Bühne ein wichtiger Besuchermagnet am Fest, vor allem in den Abendstunden, wenn Tausende die Bands bejubeln. Letztes Jahr waren die Delinquent Habits dabei, in den letzten Jahren auch die Subways, Frank Turner oder Lola Marsh.

Heuer ist es der australische Beatboxer Dub FX, der schon beim Auswärtsspiel des Fests im Volksgarten dabei war. Diesmal ist er selbst der Hauptact und feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Mit dabei: Saxofonist Mr Woodnote. Außerdem auf der Bühne: Die Grazer Band Velvet Wasted, die Ausnahmekünstlerin Ankathie Koi, die Punkbands Baits und Chris Magerl & The Burning Flags und der deutsche Singer-Songwriter Ansa Sauermann.

Programmpräsentation im Grazer Augarten. Gunther Wenzl (Vorwärts Jakomini und SPÖ-Bezirksrat Jakomini), Wolfgang Moitzi (Kinderfreunde), Dietmar Tschmelak (Radio Soundportal), Patrick Trabi (SPÖ) © KLZ / Nina Müller

Bieranstich mit SPÖ-Prominenz

Nur eine Woche vor der Wahl werden freilich auch politische Auftritte am Fest, das vom SPÖ-nahen Verein „Vorwärts Jakomini“ organisiert wird, nicht ausbleiben: „Es finden diesmal erstmals zwei Bieranstiche um 13 und 18 Uhr statt, dafür sind Doris Kampus, Max Lercher und Andreas Babler angefragt“, sagt Patrick Trabi.

Insgesamt werden mehr als zehn Musikgruppen auftreten, es gibt 30 Standln und 250 Biertische. Hinter den Kulissen arbeiten mehr als 30 Personen an der Organisation. „Jedes Jahr eine organisatorische Herausforderung: Der Abbau muss gleich nach Festende beginnen, am Sonntagvormittag muss der Augarten wieder freigeräumt sein“, schildert Trabi. Was dem Organisationsteam außerdem wichtig ist: „Es gibt ein breites Kulinarikangebot, aber das Fest bleibt eine Zone ohne Konsumzwang – es gibt viele Leute, die ihr Essen und Trinken selber mitbringen, die sind genauso willkommen.“