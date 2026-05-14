2001 hat es mit kleinen Bands vor ein paar hundert Zuseherinnen und Zusehern am seitlichen Rand des unteren Augartenparks begonnen. In den letzten Jahren hat sich die Soundportal-Bühne zum Publikumsmagnet am Grazer Augartenfest entwickelt. Bei einer der größten Outdoor-Sommerpartys der Stadt Graz feierten zuletzt bis zu 25.000 Gäste mit.

Heuer ist es – ob nun dem Wahltermin geschuldet oder nicht – zwei Wochen früher als am gewohnten Termin so weit: Am 20. Juni steigt das Fest im Grazer Augarten, das der SPÖ-nahe Verein „Vorwärts Jakomini“ organisiert.

Das Soundportal-Team rund um „Didi“ Tschmelak hat in der Kurzfristigkeit ein würdiges Lineup für das 25. Jubiläum der Bühne des Radiosenders (der übrigens in der Friedrichgasse, gleich beim Park, zu finden ist) zusammengestellt.

Der australische Beatbox-Superstar Dub FX feiert sein 20-jähriges Bühnenjubiläum am Augartenfest. Er hat in den letzten beiden Jahrzehnten 250.000 Alben verkauft, große Festivals als Headliner beehrt und auf Youtube insgesamt über 300 Millionen Aufrufe erzielt. Live tritt er mit seinem langjährigen Partner Mr. Woodnote (Bristol, UK) auf, versprochen wird ein energetischer Mix aus Reggae, Beats & Drum‘n‘ Bass.

Außerdem auf der Soundportal-Bühne: Die Grazer Band Velvet Wasted, die heuer eine umjubelte „Everleaf“ Album-Release-Show im Dom im Berg spielte. Davor performten sie die österreichische Bundeshymne bei der MotoGP am Red Bull Ring vor einem Millionenpublikum.

Mit Ankathie Koi ist eine „Popinstitution mit punkiger Landei-Sozialisation und einer Überdosis Achtziger-Jahre im Herzen“ live dabei, wie auch die Punk-Pop-Band Baits rund um Frontfrau Sonja, der deutsche Straßenromantiker und Flaneur Ansa Sauermann und die wieder vereinigte Punkband The Burning Flags.