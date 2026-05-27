Der Zeitpunkt überrascht in Zeiten leerer Stadtkassen – und vier Wochen vor den Grazer Gemeinderatswahlen auch wieder nicht. Am Mittwoch hat der Grazer ÖVP-Chef Kurt Hohensinner skizziert, wie er sich die Zukunft der Mur vorstellt. „Sie soll von einem trennenden Element zu einer pulsierenden Lebensader werden“, unterstrich Hohensinner, bevor Architekt Guido Strohecker im Detail erläuterte, wie das „größte ungenutzte Stadtentwicklungspotenzial im Herzen von Graz“ gehoben werden soll. Die ÖVP setzt damit ein Thema, das für Diskussionen sorgen wird. In Zeiten, wo aus Spargründen allein in Hohensinners Bildungsressort drei große Schulausbauprojekte zurückgestellt wurden, ist aber auch dem Stadtrat klar: „Nach der Wahl wird sich die Frage stellen, wie man das finanzieren kann.”

Eine Kostenschätzung bleibe man bewusst schuldig, so Strohecker. Die inhaltlichen Ideen sollen in einem ersten Schritt im Mittelpunkt stehen. Und sie sind tatsächlich detailreich. Beteiligt waren an der Erarbeitung des Konzepts neben Strohecker der Verkehrsplaner Kurt Fallast und der Ziviltechniker Robert Wendl. Nach Stadtstrand und Augartenbucht stehen nun die Mur und ihre Ufer im Stadtzentrum im Fokus:

Autoverkehr taucht ab: Mehr Raum für Fußgänger, Grünflächen, Freizeitaktivitäten und Gastroangebote sollen an den Murufern entstehen. Eine Prämisse dabei: Der (Auto)verkehr muss weiter fließen können. Das soll unterirdisch passieren. Jetzt taucht der Verkehr am innenstadtseitigen Murufer vor der Franziskanerkirche in eine Unterführung ab. Zukünftig soll er das bereits vor dem Landesgericht tun. Die Tiefgarage am Andreas-Hofer-Platz soll an den Tunnel angebunden werden. Am anderen Murufer ist an eine verkehrsberuhigte Zone von der Belgiergasse flussabwärts gedacht. Später könnte auch hier der Autoverkehr in den Untergrund verlegt werden. Damit küsst man Überlegungen wach, die der frühere Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) in seiner Amtszeit angestellt hatte.

„Murauge“ im Zentrum: Zwischen Radetzkybrücke und Tegetthoffbrücke sollen sich unterschiedliche Elemente zu einer Arena am Fluss zusammenfügen. Vorgeschlagen werden Sitzstufen, schwimmende Pontons und eine Art Bühne in der Mitte des Flusses. „Die Pläne sind unsere Antwort auf den Rückgang bei den Innenstadt-Besuchern“, unterstreicht Hohensinner in dem Zusammenhang in seiner Eigenschaft als Wirtschaftsstadtrat. Ausdrücklich sind neben konsumfreien Zonen auch Gastrobetriebe Teil der Vision. „Das bringt junge Menschen in die Stadt“, so Wirtschaftsbund-Graz-Obmann Bernhard Bauer bei der Präsentation der Pläne. Holzanbauten an den bestehenden Brücken sollen zu Aufenthaltsflächen werden.

Surfwelle und Wasserspiel: Im Konzept „Lebensader Mur“ feiern Pläne für eine Surfwelle in der Mur ein Comeback. In der Nagl-Ära war sie in der Nähe der Murinsel geplant, aktuell ist sie im Volksgarten geplant. Strohecker siedelt sie zwischen Radetzkybrücke und Tegetthoffbrücke an. Verbaut werden soll jene technische Lösung, die in der Traun bei Ebensee zum Einsatz kommt. Was die Macher des Konzepts darüber hinaus in den kommenden zehn Jahren für umsetzbar halten, ist unter murcenter.at zu sehen. Fontänen im Wasserlauf sind ebenso darunter wie neuartige Fahrradtiefgaragen, ein bis auf den Busbahnhof autofreier Andreas-Hofer-Platz oder mit Murwasser gefüllte Pools.