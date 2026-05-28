Es rumort im Klagenfurter Feuerwehrwesen. Dass es eine Dienstanweisung braucht, damit Mitglieder der Berufsfeuerwehr ihre ehrenamtlichen Kameraden grüßen, zeigt, wie tief die Gräben sind. Ehrenamtliche beklagen zudem, zu Einsätzen gar nicht mehr alarmiert zu werden.

Das Fass zum Überlaufen brachten schließlich die Interviews von Berufsfeuerwehrchef Herbert Schifferl und Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Socher in der Kleinen Zeitung. Beide überzogen einander mit Vorwürfen. Socher mutmaßte sogar, Schifferl habe den ursprünglich freundschaftlichen Kontakt zu den Freiwilligen nur gesucht, um deren Schwachstellen in Erfahrung zu bringen.

Frustrierte Freiwillige ohne Einsätze

Nun bezieht auch Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Robin Stellung. „Grundsätzlich funktioniert das System, die Einsätze werden in hoher Qualität abgearbeitet. Aber es gibt Meinungsverschiedenheiten zwischen den Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr, die sich über Jahre aufgestaut haben“, sagt er. Nach dem Rücktritt von Sochers Vorgänger Gerhard Egger Ende März hätten sich beide Seiten an den Landesfeuerwehrverband gewandt – mit der Bitte, eine Stellungnahme zu verfassen, wie die Zusammenarbeit verbessert werden könnte. „Wir beobachten die Situation natürlich schon länger. Das Feuerwehrwesen ist aber eine Angelegenheit der Gemeinde. Wir unterstützen nur, wenn wir, so wie jetzt, dazu aufgefordert werden“, erklärt Robin.

Bei einem Termin am 10. Juni sollen Vertreter beider Seiten gemeinsame Eckpunkte für das künftige Miteinander erarbeiten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wann welche Feuerwehr alarmiert wird. Der Verband sieht sich dabei in der Rolle des Mediators. „Es gibt in Klagenfurt viele gut ausgebildete Freiwillige. Jetzt muss sichergestellt werden, dass diese Leute auch zu ihren Einsätzen kommen. Sie sollen motiviert und nicht frustriert sein.“ Zudem hätten es die rund 500 Ehrenamtlichen nicht verdient, dass „sich die beiden Kommandanten öffentlich streiten“.

Klagenfurt verfügt über zehn freiwillige Feuerwehren, deutlich mehr als in anderen Städten mit Berufsfeuerwehr. An der Zahl möchte Robin aber nicht rütteln. „Vor zwei Jahren hatten wir 29.000 Einsätze. Das schaffen wir nur, weil wir flächendeckend vertreten sind“, sagt er. Zudem seien die kleineren Ortsfeuerwehren mit ihren Festen ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. „Das will ich nicht missen.“

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) wollte gestern bereits „einen ersten Fortschritt“ auf dem Weg zu mehr Eintracht und Harmonie erkennen: „Beim Unwetter haben Berufsfeuerwehr und Freiwillige rasch, professionell und kameradschaftlich zusammengearbeitet.“