„Es braucht weitere ernste Gespräche zwischen ihm, der Magistratsdirektorin und mir.“ So reagierte der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider (FSP) auf ein Anwaltsschreiben, das Branddirektor Herbert Schifferl, Chef der Berufsfeuerwehr, dem Bezirksfeuerwehrkommandanten Franz Socher geschickt hatte.

Socher hatte im Interview mit der Kleinen Zeitung offen über seine Differenzen mit Schifferl gesprochen und seinen Umgang mit der Freiwilligen Feuerwehr kritisiert. Der Branddirektor wollte daraufhin mithilfe eines Anwalts erreichen, dass Socher diese Aussagen zurücknimmt und eine Unterlassungserklärung unterschreibt.

Entscheidung über Klage gefallen

Jetzt ist klar: Schifferl wird das Schreiben zurückziehen. Diese Entscheidung wurde im besagten „ernsten Gespräch“ mit seinen Vorgesetzten getroffen. Bürgermeister Scheider hatte das Vorgehen von Beginn an scharf kritisiert. „Der Branddirektor hat diesen Schritt gegen meine Empfehlung und gegen die Empfehlung der Magistratsdirektorin gesetzt und die Situation damit weiter eskalieren lassen“, teilte er dazu bereits am Mittwoch mit.

Bürgermeister und Landesfeuerwehrverband fordern nun gemeinsam die Feuerwehren auf, einen Vorschlag zu erarbeiten, wie die künftige Zusammenarbeit im Detail zu erfolgen hat. Weitere Eskalation seien einzustellen, teilte das Bürgermeisterbüro am Freitag mittels Aussendung mit. „Der Landesfeuerwehrverband und ich handeln Schulter an Schulter. Es gibt kein Verständnis mehr für irgendwelche Alleingänge. Persönliche Befindlichkeiten haben keinen Platz. Es geht um den Stellenwert der Feuerwehr insgesamt und übergeordnet um die Sicherheit der Klagenfurter Bevölkerung. Diese muss zu 100 Prozent im Fokus sein“, wird darin Scheider zitiert.