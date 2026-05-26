Am Dienstag fand eine Sondersitzung des Kabeg-Aufsichtsrates zur Neubesetzung der Vorstandsposition statt. 50 Bewerbungen gab es für den Job, unter ihnen war auch jene von Ines Manegold. Sie hatte diesen Job bereits inne, wurde aber im Jahr 2013 abberufen.

Die Neubesetzung war erforderlich, da der derzeitige Vorstand Arnold Gabriel für eine weitere Funktionsperiode aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand. „Wesentlich für die Nachbesetzung der Vorstandsposition war die unabhängige und transparente Abwicklung des Auswahlverfahrens“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender Leo Murer. Dementsprechend wurde die Personalberatungsfirma ISG mit der Durchführung beauftragt.

Reihung festgelegt

Die externe Personalberatungsfirma hat vier Kandidaten vorgeschlagen, mit denen der Aufsichtsrat am Dienstag Gespräche geführt hat. Anschließend hat der Aufsichtsrat die Reihung festgelegt. „Wir haben heute Gespräche mit Top-Kandidaten geführt.“ Als Erstgereihter ging schließlich Karl Cernic hervor. „Er verfügt über eine herausragende fachliche und persönliche Qualifikation, weshalb sich der Aufsichtsrat für diesen Kandidaten entschieden hat“, begründet Murer. Mit Cernic werden nun Gespräche hinsichtlich möglichem Dienstbeginn geführt.

Cernic folgte im Jahr 2018 Gernot Stickler auf einen der beiden Geschäftsführerposten im Gesundheitsfonds, nachdem dieser in den Ruhestand ging. Mit 45 Jahren verließ er damals das Klinikum – jetzt kehrt er zur Kabeg zurück. Dass die Wahl auf ihn fiel, ist keine große Überraschung, denn er wurde bereits als Favorit gehandelt.

Reaktionen

„Dass Cernic das Rennen gemacht hat, ist für mich keine Überraschung. Denn die Personalrochaden der SPÖ sind schon lange vorhersehbar“, so FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer. Dass Cernic das Rennen machen werde, habe Angerer bereits im März dieses Jahres prognostiziert und dies auch notariell hinterlegt. „In der Stellenbeschreibung wurde u.a. die Kenntnis des regionalen Strukturplans Gesundheit (RSG) vorausgesetzt. Nachdem Cernic den RSG mitentwickelt hat, wirkte diese Ausschreibung wie maßgeschneidert auf seine Person.“