Großer Andrang herrschte im Feuerwehrmuseum in Groß St. Florian bei der Eröffnung der Ausstellung „Pop Art – Kunst der Massenkultur“. Museumsobmann Werner Amon durfte mit Museumsleiterin und Kuratorin Katrin Knaß-Roßmann viele Ehrengäste begrüßen. Darunter Bürgermeister Johann Posch, Schauspieler August Schmölzer oder den Songwriter und Saxophonisten Hans Lechner. Aus Wien war der Galerist Gerald Hartinger angereist, der Leihgaben von legendären Pop-Art-Vertretern wie Andy Warhol, Keith Haring oder Roy Lichtenstein zur Verfügung stellte.

Zudem sind in der Schau Exponate des steirischen Pop-Art-Künstlers Andreas Leikauf zu sehen. Exponate aus mehreren Zyklen des kreativen Schaffens vom Steirer Hannes Rossbacher schmücken die restlichen Räume. Der international bekannte Künstler wurde von seiner Gattin Claudia Rossbacher begleitet, die sich als Autorin der beliebten Steirerkrimis einen Namen gemacht hat. Die farbenprächtigen Werke sind noch bis 23. August dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr im Feuerwehrmuseum zu bewundern.