Die größten Hits und schönsten Geschichten der Musiklegende

„Die Udo Jürgens Story“ nimmt das Publikum mit auf eine emotionale Reise durch Leben und Werk eines der größten Entertainer Europas. Präsentiert wird eine eindrucksvolle Auswahl seiner unvergessenen Klassiker – darunter „Merci Chérie“, „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“ und viele weitere musikalische Meilensteine.

Doch „Die Udo Jürgens Story“ ist weit mehr als eine Tribute-Show: Sie ist eine berührende Hommage an ein außergewöhnliches Lebenswerk, das Generationen bewegt und geprägt hat. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Abend voller Emotionen, Erinnerungen und musikalischer Höhepunkte. Ein Muss für alle Udo-Jürgens-Fans!