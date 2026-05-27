Am vergangenen Samstag lud die Trachtenkapelle Großkirchheim anlässlich ihres 170-jährigen Bestehens zum Bezirksmusikertreffen des Bezirkes Spittal. Dieser Einladung folgten Musikkapellen aus dem gesamten Bezirk sowie unzählige Besucherinnen und Besucher. Nach dem Eintreffen der Kapellen begann um 14.30 Uhr die feierliche Begrüßung mit anschließender Defilierung am Dorfplatz.

Im Anschluss wurde der Festakt am Sportplatz in der örtlichen Freizeitanlage abgehalten, bei dem das 170-jährige Jubiläum der Trachtenkapelle Großkirchheim gefeiert wurde. Für den musikalischen Höhepunkt am Nachmittag sorgte die Trachtenkapelle Irschen mit einem gelungenen Festkonzert. Am Abend sorgte die „Blaskapelle EBB“ am Waldfestplatz für musikalische Unterhaltung. Tags darauf wurde das Jubiläumswochenende beim Frühschoppen am Waldfestplatz fortgesetzt. Die Werkskapelle Ferndorf begeisterte die Gäste mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm, anschließend gestalteten die „Glocknermusikanten“ den Festausklang.