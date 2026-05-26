Für all jene, die am Pfingstwochenende unfreiwillig längere Zeit auf Italiens Autobahnen verbracht haben, kommt die Neuerung zu spät. Denn erst mit kommendem Montag tritt ein landesweites System in Kraft, das Autofahrerinnen und Autofahrer entschädigt, die im Stau steckenbleiben. So werden ab Juni Mautgebühren rückerstattet, wenn Verkehrsbehinderungen deutliche Verzögerungen mit sich bringen.

Als Berechnungsgrundlage für Entschädigungen dienen vorab festgelegte Soll-Fahrzeiten, die mit der tatsächlichen Fahrtdauer abgeglichen werden. Ist eine Strecke kürzer als 30 Kilometer, ist die Dauer der Verspätung für die Rückerstattung unerheblich. Indes muss die Verspätung bei Strecken zwischen 30 und 50 Kilometern Länge mindestens 10 Minuten dauern, um Geld zurückzuerhalten. Bei Strecken mit einer Länge von über 50 Kilometern sind es 15 Minuten Abweichung von der Soll-Fahrzeit.

Allerdings ist der Anspruch nur gegeben, wenn es sich um Verkehrsüberlastungen ohne das Zutun unvorhersehbarer Kräfte handelt. Soll heißen: Bei Wartezeiten wegen geplanter Baustellen oder erhöhten Verkehrsaufkommens zu Hauptreisezeiten gilt der Anspruch auf Rückerstattung. Ausgenommen sind hingegen Verzögerungen, die aufgrund von Unfällen, Unwettern und kurzfristig notwendig gewordenen Notbaustellen entstehen.

Wie man zu seinem Geld kommt

Die Höhe genehmigter Rückerstattungen liegt – je nach tatsächlicher Verzögerung – zwischen einem Euro und den Gesamtkosten der bereits bezahlten Mautgebühr. Das bedeutet, dass Autofahrer auch durch immens lange Wartezeiten keinen „Gewinn“ erzielen können. Damit das Geld automatisch retourniert wird, benötigt man eine Registrierung auf der Plattform autostrade.it sowie die dazugehörige App. Will man auf Letztere verzichten und dennoch Ansprüche geltend machen, ist dies telefonisch oder via E-Mail möglich. Zudem müsse laut EU-Recht eine entsprechende Postadresse eingerichtet werden, wie ARBÖ-Jurist Johann Kopinits gegenüber der Kleinen Zeitung erklärt.

„Ob es wirklich so einfach funktioniert, wird sich bald zeigen“, so der Experte, „aber zumindest ist es so mit 1. Juni 2026 gesetzlich vorgesehen.“ Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man Belege über die entrichtete Maut mindestens so lange aufbewahren, bis man die zustehende Rückzahlung erhalten hat. Kopinits: „Zur Registrierung raten würde ich jenen, die regelmäßig Autobahnen in Italien nutzen. Bei einem einmaligen Urlaub wird es wahrscheinlich weniger notwendig sein.“

Davon, Anwälte zu beauftragen, um etwaige Ansprüche geltend zu machen, rät der Fachmann aus derzeitiger Sicht ab, da die Kosten mögliche Rückforderungsbeträge deutlich übersteigen würden. Seitens des ARBÖ wolle man die Lage jedenfalls im Blick behalten, um im Fall des Falles beim zuständigen Bundesministerium zu ersuchen, dass man bei den entsprechenden Stellen in Italien um Nachschärfungen begehrt.