In der Nacht auf Pfingstsonntag schlug neben anderen Raketen und Drohnen die russische „Oreschnik“ in Kiew ein und sorgte für Tod und Zerstörung: Eine ballistische Rakete mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12.000 km/h auf zivile Ziele abzufeuern, ist eine neue Stufe der Verrohung im barbarischen Kreml-Angriffskrieg. Das internationale Entsetzen ist groß, EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ortet „Terror“.

Den baldigen Sieg wird dem Kreml auch die Hyperschallrakete nicht bringen – es geht Wladimir Putin aber um etwas anderes: Eine Waffe mit einer Reichweite von 5000 Kilometern soll Stärke zeigen, weitere Attacken wurden angekündigt.

„Lasst alles brennen mit blauen Flammen!“, geiferte Ex-Präsident und Putin-Adlatus Dmitri Medwedew nach der „Oreschnik“-Attacke. Der Kreml hatte zuvor Rache für einen ukrainischen Drohnenangriff in der russisch besetzten Region Luhansk angekündigt.

Die wahre Botschaft ist aber: Russland erreicht jedes Ziel, theoretisch tief in Europa.