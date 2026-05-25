Eine 78-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag tot in ihrer Wohnung in der Herzgasse in Wien-Favoriten aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem „bedenklichen Todesfall“ aus, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion am Montag mit. Nach einem vorläufigen Obduktionsergebnis könne Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden.

Eine Bekannte der 78-Jährigen hatte die Polizei verständigt, nachdem sie seit Längerem von dieser nichts mehr gehört hatte. Bei einer Nachschau reagierte niemand auf Klopfen und Klingeln an der Wohnungstür, aus dem Inneren war kein Lebenszeichen zu vernehmen. Daraufhin öffnete die Feuerwehr gegen 14.50 Uhr die Tür. Im Schlafzimmer wurde die Tote entdeckt.

„Sie dürfte dort schon länger gelegen haben. Wir gehen von ein bis zwei Wochen aus“, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.