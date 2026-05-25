In einem Haus in der Stadt Salzburg sind am Samstagabend zwei Leichen entdeckt worden. Die Polizei bestätigte am Montag einen dementsprechenden Online-Bericht der „Kronen Zeitung“. Nach ersten Ermittlungen gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leichen durch die Gerichtsmedizin angeordnet. Die Toten wurden in einem leer stehenden Haus im Stadtteil Parsch gefunden. Laut „Kronen Zeitung“ könnten sie dort zumindest mehrere Monate unentdeckt gelegen sein.