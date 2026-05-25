Der Instagram-Account „grazwellness“ hat den Pfauen aus dem Schlossparks des Schloss Eggenberg in Graz zu neuer Bekanntheit und neuem Ruhm verholfen.

Denn in den letzten Wochen sorgten mehrere Videos von Pfauen, die außerhalb des Schlossparks durch die Straßen streiften für Belustigung. Denn teilweise waren die Tiere darauf sogar in Begleitung einer Polizeistreife unterwegs.

Aufgrund der großen Aufmerksamkeit rund um die Pfaue hat sich auch das Team des Schloss Eggenberg über den eigenen Instagram-Account zu Wort gemeldet. Darin stellt das Team klar, dass Pfaue außerhalb der Schlossmauern keine Seltenheit und vor allem kein Grund zur Sorge sind.

Pfaue dürfen nicht eingesperrt werden

Denn bei Pfauen handle es sich nun mal um Wildvögel, die die Schlossmauern problemlos überwinden können. Einsperren können und wolle man die Tiere laut dem österreichischen Tierschutzgesetz nicht, heißt es in dem Post weiter. Allerdings kennen die Pfaue den Heimweg und kehren selbstständig zurück in den Schlossgarten, sofern sie dabei nicht gestört werden.

Abstand halten und nicht füttern

Daher liefert das Team des Schloss Eggenberg auch gleich noch ein paar Verhaltenstipps mit, sollte man einem der Pfaue über den Weg laufen. „Nicht füttern, nicht verfolgen oder einengen und Fluchtwege Richtung Schlosspark offen lassen“, ist in dem Posting zu lesen. Denn in Stresssituationen würden die Tiere nur über Umwege oder gar nicht mehr zurückfinden.

Ein Problem: Denn einen Pfau einzufangen ist nicht nur sehr schwierig, sondern birgt auch ein großes Verletzungsrisiko für die Tiere. Auch eine Betäubung und ein Transport sind laut dem Posting riskant und werde daher nicht durchgeführt.

Keine Sorge vor Pfaueninvasion in Graz

Außerdem verweist das Schloss Eggenberg darauf, dass nicht jeder Pfau der durch Graz spaziert automatisch zum Schloss gehört. Denn am Plabutsch und in Gösting gebe es auch private Pfauenhalterinnen und -halter. Im Schloss Eggenberg leben aktuell rund zehn Pfaue. Sollte man also tatsächlich einem Pfau über den Weg laufen lautet die Devise: Ruhe bewahren und Abstand halten.

Sorgen vor einer Pfaueninvasion wie im italienischen Punta Marina muss man sich in Graz im Übrigen nicht machen. Denn im Schloss Eggenberg leben nur männliche Pfaue. Diese sind auch gut an ihrem Rad und ihren grellen Farben zu erkennen.