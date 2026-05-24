In der Nacht auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr via eCall zu einem Verkehrsunfall auf der S36 in Kaisersberg im Bezirk Leoben gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie ein schwer beschädigtes Auto vor, das quer über die Fahrbahn stand. Vor dem beschädigten Auto erstreckte sich zudem ein 200 Meter langes Trümmerfeld.

Neben dem Fahrzeug am Fahrbahnrand konnten die Beamten schließlich einen 54-Jährigen aus dem Bezirk Leoben entdecken, der über Schmerzen klagte. Feuerwehrsanitäter, die bereits an der Unfallstelle waren, kümmerten sich um die Erstversorgung des Mannes. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Hochsteiermark Standort Leoben gebracht.

S36 bis vier Uhr gesperrt

Die S36 war in Fahrtrichtung Scheifling bis 4 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der genaue Unfallhergang muss erst ermittelt werden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren St. Stefan ob Leoben, Kaiserberg und St. Michael. Auch das Rote Kreuz sowie die Autobahnmeisterei Knittelfeld waren vor Ort.