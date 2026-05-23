Samstagnachmittag waren gegen 14.20 Uhr ein 57-jähriger Mann und dessen 35-jähriger Sohn, beide aus dem Bezirk Weiz, in Pischelsdorf am Kulm mit Forstarbeiten beschäftigt. Laut ersten Erhebungen der Polizei wollte der 57-Jährige mithilfe eines Traktors einen etwa drei Meter langen Baumstamm aus einem unwegsamen Waldstück ziehen. Der Baumstamm dürfte sich dabei aus bislang ungeklärter Ursache an einem anderen Baum verkeilt haben, verrutscht sein und dadurch den 35-Jährigen am Bein verletzt haben.

Der verletzte 35-Jährige wurde vom Roten Kreuz an Ort und Stelle erstversorgt. Anschließend wurde er von der Freiwilligen Feuerwehr Pischelsdorf, die mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, mithilfe einer Rettungstrage aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Weiz eingeliefert.